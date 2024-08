È il momento giusto per acquistare una nuova E-bike: con la promo “Si torna a scuola”, in corso su Amazon fino al prossimo 4 di settembre, è possibile ottenere uno sconto netto sull’acquisto di alcuni modelli di bici elettriche dei brand Eleglide e Touroll, con un risparmio netto rispetto al prezzo standard e, soprattutto, con la possibilità di poter scegliere la versione più adatta alle proprie necessità, per minimizzare la spesa senza rinunciare alla e-bike “giusta”. La promozione riguarda tre diversi modelli. Grazie a quest’offerta è possibile ottenere fino al 30% di sconto sulla bici elettrica desiderata. Vediamo i dettagli completi in merito.

Nuova e-bike su Amazon: parte la promo Si torna a scuola

La nuova promozione in corso su Amazon vede come protagonisti tre modelli di e-bike, due di Eleglide e uno di Touroll, con la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle proprie necessità. Il primo modello in offerta è la Eleglide M2, disponibile nelle taglie da 27,5 pollici e 29 pollici. Il modello in questione è dotato di un motore brushless in grado di fornire una coppia motrice fino a 55 Nm e di consentire alla bicicletta di accelerare fino a 25 km/h. Grazie alla batteria al litio (rimovibile) da 15 Ah, è possibile ottenere un’autonomia di 125 chilometri.

La ebike è dotata di freni a disco idraulici, per garantire un controllo maggiore oltre che una durata superiore rispetto ai freni meccanici tradizionali. Sono disponibili 5 livelli di assistenza alla pedalata a cui si somma la modalità marcia, per spingere la bici a 6 km/h, facilitando gli spostamenti a piedi con il veicolo. C’è una luce LED anteriore oltre a un riflettore posteriore. La Eleglide M2 è abbinata a un’app, che consente l’accesso a varie funzionalità aggiuntive, con la possibilità di controllare la distanza percorsa, l’autonomia della batteria e molto altro ancora.

Da valutare, tra i modelli in offerta su Amazon, anche la Eleglide T1 Step-Thru, con un design molto diverso rispetto al modello precedente e ruote da 27,5 pollici. Anche in questo caso troviamo un motore bushless in grado di fornire una coppia di 50 Nm. Il motore è abbinato al cambio a 7 velocità oltre che a una batteria da 13 Ah che può garantire un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità assistita. La velocità massima è di 25 km/h. Ci sono 5 livelli di pedalata assistita, con la possibilità di sfruttare, anche in questo caso, la modalità spinta.

Nella parte posteriore c’è una sezione porta pacchi, con una capacità di carico di 120 chilogrammi. Il modello T1 Step-Thru è particolarmente flessibile in termini di utilizzo, risultando adatto a persone con altezza compresa tra 155 e 195 centimetri. Interessante la sospensione anteriore con blocco, che può tornare utile su strade pianeggianti, con la possibilità poi di sblocco su percorsi accidentati. La bici ha anche due luci, una anteriore e una posteriore, per l’utilizzo in condizioni di scarsa luminosità.

Il terzo modello su cui puntare è la Touroll J1 (qui la nostra prova). La ebike è dotata di un motore brushless con coppia di 45 Nm e velocità massima di 25 km/h. C’è spazio anche per una batteria da 15,6 Ah che garantisce un’autonomia massima di 100 chilometri in modalità assistita. La bici si adatta per vari utenti, da 160 cm a 200 cm di altezza. Le ruote sono da 27,5 pollici e c’è una sospensione con blocco. Tramite il display LCD è possibile scegliere tra 5 livelli di pedalata assistita, oltre che puntare sulla modalità camminata a 6 km/h.

I prezzi delle ebike in offerta

Passiamo ora ai prezzi. La Eleglide M2 viene proposta con i seguenti prezzi:

779 euro per la versione da 27,5 pollici

per la versione da 799 euro per la versione da 29 pollici

Per quanto riguarda la Eleglide T1 Step-Thru, invece, la promo in corso riduce il prezzo a 869 euro (colorazione grigia) e 879 euro (colorazione bianca). Il terzo modello, la Touroll J1, viene proposto al prezzo scontato di 729 euro.

Per accedere alle offerte della promo Si torna a scuola e acquistare una nuova ebike su Amazon basta seguire i link qui di sotto.

Per tutti i modelli è possibile sfruttare la consegna gratuita. Le tempistiche cambiano da modello a modello e c’è sempre la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento, nel caso in cui la bici elettrica non dovesse adattarsi alle proprie necessità.

