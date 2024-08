Archer Aviation ha appena presentato alcuni piani che contribuiranno ad alleggerire il traffico di Los Angeles. La società ha infatti illustrato il progetto di rete di mobilità aerea che sta sviluppando per la California meridionale e che porterà i taxi aerei eVTOL a volare sopra la metropoli americana entro i prossimi due anni.

La notizia appena annunciata dalla compagnia sembra essere solo l’ultima pietra miliare per lo sviluppatore californiano, che sta rapidamente salendo al vertice di un nuovo settore in piena espansione, quello della mobilità aerea sostenibile, in cui l’azienda vuole occupare un ruolo di leadership – come dimostrano i recenti accordi sottoscritti con United Airlines a Chicago e, più recentemente, con Southwest Airlines in California. Fuori dal territorio a stelle e strisce, peraltro, la compagnia ha già stretto accordi di cooperazione stabiliti per le reti internazionali di eVTOL in Paesi come gli Emirati Arabi Uniti e la Corea del Sud.

Nel dettaglio, la rete eVTOL prevista comprende diversi vertiport nell’area metropolitana di Los Angeles, tra cui l’aeroporto LAX, Orange County, Santa Monica, Hollywood, Burbank, Long Beach, Van Nuys e l’Università della California (USC). L’aeromobile Midnight eVTOL, fiore all’occhiello di Archer, sarà l’ammiraglia che condurrà la nuova era dei viaggi aerei sostenibili, avendo già ricevuto la certificazione Part 135 dalla FAA per diventare un vero e proprio velivolo commerciale. In aggiunta a ciò, Archer ha comunicato di essere in trattative con i Los Angeles Rams della NFL per esplorare il potenziale di vertiport esclusivi a Woodland Hills e Hollywood Park.

Come cambierà il traffico a Los Angeles grazie a Archer Aviation

Secondo Archer, l’obiettivo della rete eVTOL prevista a Los Angeles è quello di offrire vertiport strategicamente posizionati. Chi sarà interessato a usufruirne potrà presentarsi direttamente in loco, salire su un velivolo a emissioni zero e raggiungere la destinazione desiderata in soli in 10-20 minuti, anziché trascorrere diverse ore nel traffico automobilistico.

Se e quando la rete di Los Angeles entrerà in funzione, dunque, i Midnight eVTOL di Archer saranno in grado di trasportare fino a quattro passeggeri con bagaglio a mano, più un pilota, verso destinazioni di prossimità a velocità fino a 240 km/h. Archer afferma che il suo velivolo è attualmente progettato per voli back-to-back di 30-80 km con un tempo di ricarica minimo tra un volo e l’altro, il tutto fornendo un trasporto aereo che è 100 volte più silenzioso di un elicottero ad altitudine di crociera.

Grazie alla sua tecnologia, Archer afferma che i suoi viaggi eVTOL saranno praticamente impercettibili per i residenti di Los Angeles dal livello della strada. L’azienda ha dichiarato di puntare alle prime operazioni di eVTOL a Los Angeles entro il 2026, molto prima dell’afflusso di visitatori da tutto il mondo per i Giochi Olimpici del 2028.