L’Acer Store dà il via a un nuovo Flash Weekend, con alcune promozioni esclusive dedicate a notebook, monitor e altri prodotti della gamma del brand. L’offerta in corso è molto semplice. Su tutto il catalogo di prodotti viene applicato in automatico uno sconto del 15% sul prezzo mostrato e, con un codice sconto dedicato, è possibile ottenere uno sconto extra del 5% che permette di massimizzare il risparmio. Vediamo i dettagli.

Via al Flash Weekend dell’Acer Store

Il Flash Weekend dell’Acer Store terminerà alle 12 del 29 luglio. L’offerta flash prevede la possibilità di ottenere un doppio sconto:

aggiungendo uno o più prodotti al carrello si riceverà uno sconto del 15% sul prezzo mostrato

sul prezzo mostrato raggiunto il carrello, nell’apposito campo dedicato ai codici sconto, sarà possibile aggiungere il coupon SAVE5 per ottenere uno sconto extra del 5% (il codice dovrebbe funzionare su tutti i prodotti presenti in catalogo)

In questo modo, quindi, si ottiene un doppio sconto, come mostrato nello screen riportato qui di sotto.

Ecco una piccola selezione delle offerte disponibili sullo store di Acer:

Ricordiamo che tutti i prodotti disponibili sullo store di Acer sono disponibili con pagamento in 3 rate tramite PayPal o Klarna oltre che con consegna gratuita. Per l’elenco completo delle offerte (lo sconto, come detto, vale per tutto il catalogo) basta premere sul link qui di sotto e raggiungere lo store di Acer. Utilizzando il sistema di ricerca è possibile individuare i prodotti desiderati da comprare a prezzo scontato.

>> Scopri qui le offerte dell’Acer Store <<