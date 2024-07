Tineco, il venditore numero uno nella categoria Aspirazione Secco e Bagnato di Amazon, in Italia come in altri cinque Paesi, punta a rafforzare questa leadership con le promozioni messe in atto per Amazon Prime Day. Tra le decine di migliaia di prodotti in offerta in queste 48 ore vi parliamo di Tineco Pure ONE X Pet, aspirapolvere cordless ideale sia per chi ha amici pelosi in casa sia per chi vuole un valido aiuto nelle pulizie domestiche senza spendere una follia.

L’offerta di Tineco

Tineco PURE ONE X Pet è un aspirapolvere senza fili, leggero ma con una dotazione di serie decisamente completa che vi permette di coprire ogni esigenza in casa. Con un peso di appena 1,4 Kg può quindi essere maneggiato senza problemi anche dagli anziani o dai bambini, anche utilizzando una sola mano.

La spazzola è realizzata utilizzando la tecnologia ZeroTangle che grazie a un design a “V” delle setole evita la formazione di grovigli, un evento molto frequente se in casa avete amici pelosi a quattro zampe o persone con i capelli particolarmente lunghi. altro pezzo forte è la tecnologia iLoop Smart Sensor, marchio di fabbrica di Tineco da molti anni.

È una soluzione che rileva lo sporco sul pavimento e regola la potenza di aspirazione di conseguenza, garantendo la forza adeguata con un occhio di riguardo per la batteria. Un LED circolare attorno al tasto di selezione della potenza permette di capire se lo sporco è stato rimosso (luce blu) o se il pavimento è ancora sporco (luce rossa) e serve insistere ulteriormente. In questo modo, con la modalità automatica, l’autonomia può raggiungere i 45 minuti, un risultato davvero ottimo senza compromessi sulla potenza di aspirazione.

Molto ricca la confezione di vendita nella quale troverete, oltre all’aspirapolvere, anche un tubo telescopico, una spazzola motorizzata, una spazzola motorizzata per pulire cuscini e divani, un beccuccio per le fessure, un beccuccio per rimuovere la polvere dai mobili, un accessorio per pulire il prefiltro e la base di ricarica da fissare al muro, su cui possono essere fissati i vari accessori per averli sempre a portata di mano.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Tineco PURE ONE X Pet su Amazon a 179 euro invece di 299 euro

