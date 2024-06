Nel corso della giornata di ieri, in occasione del recente Busan Internation Mobilità Show 2024, Hyundai ha presentato Inster, il suo nuovo SUV 100% elettrico e dalle dimensioni estremamente compatte che potrebbe rappresentare un discreto passo in avanti per le auto elettriche in termini di versatilità: scopriamone insieme le caratteristiche principali.

Hyundai Inster: caratteristiche principali e disponibilità

Hyundai Inster si pone esattamente a metà tra il segmento A e il segmento B, riuscendo a fondere sapientemente i pregi di entrambe le tipologie di vettura. Gli interni presentano decisamente più spazio rispetto a modelli passati, offrendo tra l’altro una capacità di carico maggiore. Le dimensioni compatte (3,82 metri di lunghezza per 1,61 metri di larghezza) consentono inoltre di trovare facilmente parcheggio, anche all’interno delle città maggiormente affollate.

A colpire di più in questo caso è sicuramente l’autonomia, che arriva ad una copertura massima pari a 355 chilometri, nel caso di percorsi a lungo raggio e con cerchi da 15 pollici, supportata dalla possibilità di ricarica rapida, che consente di allungare ulteriormente l’autonomia nel giro di poco tempo. Buoni i consumi, che in questo caso si attestano a 15.3 kWh ogni 100 km.

Il design gode di un tocco spiccatamente futuristico, grazie soprattutto alla grafica a pixel (presente anche in corrispondenza del volante) per gli indicatori di direzione e alle luci dirne a LED. Oltre a questo, i clienti avranno inoltre la possibilità di aumentare ulteriormente la personalizzazione estetica del veicolo, andando a implementare fari a proiezione LED, oltre a un colore esterno bicolore.

Per la carrozzeria sarà possibile scegliere tra le classiche tonalità Atlas White, Tomboy Khaki, Bjarim Kaki Matte e Unbleached Ivory, a cui poi si aggiungono tonalità completamente inedite come Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Musk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl e Abyss Black Pearl.

Per quanto riguarda gli interni, il cliente ha la possibilità di scegliere a sua completa discrezione tra i colori nero, bicolore marrone kaki e infine beige Newtro, in quest’ultimo caso accompagnato da finiture realizzate in tessuto.

Il nuovo modello presenta sicuramente un occhio di riguardo per la sostenibilità a salvaguardia dell’ambiente, e questo si riflette nella scelta dei materiali utilizzati: all’esterno troviamo infatti una vernice nera ottenuta da pneumatici riciclati, in sostituzione del pigmento nero carbone che veniva utilizzato fino ad oggi. Per quanto riguarda l’interno, invece, Hyundai ha scelto di adottare il polietilene-tereftalato, riciclato dalle bottiglie usate.

Hyundai Inster sarà disponibile al preorder per il mercato italiano a partire dal prossimo settembre, con un successivo lancio previsto entro la fine dell’anno corrente. In un secondo momento è inoltre previsto il lancio della variante Inster Cross, che a differenza del suddetto modello presenterà un design significativamente robusto, maggiormente indirizzato alle sessioni extraurbane.