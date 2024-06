Nel corso della giornata di oggi la compagnia Ultimate Ears ha finalmente gettato luce sui suoi nuovi dispositivi, rispettivamente Everboom e Boom 4, con nuovi e significativi dettagli che potrebbero fare la gioia di moltissimi utenti: scopriamone insieme le principali caratteristiche.

I nuovi modelli in arrivo: prezzi e specifiche

Partiamo prima di tutto da Everboom, disponibile a 289 euro sul sito ufficiale della compagnia, che rappresenta peraltro il sesto modello della sua lineup completa, entrando perfettamente all’interno della fascia compresa tra Megaboom e il più costoso Epicboom, lanciato l’anno scorso.

Everboom in particolare presente delle caratteristiche molto interessanti, che richiamano a gran voce i tratti tipici della compagnia produttrice: partiamo prima di tutto dalla certificazione IP67, che consente allo speaker di resistere rispettivamente alla polvere e all’acqua: sarà dunque possibile portarlo senza problemi in piscina o al mare, senza la costante paura di eventuali tracce d’acqua che potrebbero inevitabilmente cadere sulla sua superficie.

Oltre a questo Everboom è in grado di assicurare bassi di grande impatto e, al contempo, una massima chiarezza: tutto questo viene garantito dalla presenza di magneti maggiorati che assicurano il massimo della qualità sonora possibile. A questo si aggiunge poi la modalità EQ, che ben si adatta ad ogni tipologia di festa: chi ne fa utilizzo avrà dunque la possibilità di scegliere la propria modalità preferita direttamente dall’app BOOM, scaricabile in modo gratuito dai rispettivi store mobile.

L’autonomia in questo caso è eccellente, attestandosi a ben 20 ore di durata totale, consentendo di arrivare serenamente alla fine della giornata senza l’utilizzo di eventuali powerbank o accessori simili per la ricarica. Lo speaker è inoltre in grado di coprire una distanza massima di ben 55 metri, risultando così l’accessorio perfetto per gli ambienti più estesi. Grazie alla presenza del pulsante Outdoor Boost, poi, sarà possibile aumentare il volume di 1 dB, anche quando ci si ritrova immersi nella natura. Everboom, per chi fosse interessato, è anche disponibile anche su Amazon.

Assieme al nuovo speaker, la stessa compagnia Ultimate Ears ha aggiornato i suoi modelli Boom, Wonderboom e Megaboom. Partiamo prima di tutto da Boom 4, caratterizzato da un design estremamente compatto e portatile, venduto al prezzo di 154.99 euro sul sito ufficiale. Una delle caratteristiche salienti alla base di questo speaker è sicuramente il controllo musicale one-touch, assieme al tessuto ad alte prestazioni, che consente di portarlo praticamente ovunque. Lo speaker Boom 4 è inoltre disponibile su Amazon allo stesso prezzo, riuscendo in questo caso a usufruire eventualmente del servizio Amazon Prime.

È poi il turno di Wonderboom, venduto su Amazon e sul sito ufficiale della compagnia a 103.99 euro, che presenta invece un design ridotto al minimo, in modo tale da essere trasportato con estrema facilità, sia per esterni che interni. Parliamo infatti di 104 millimetri d’altezza per 95.3 millimetri di larghezza, dimensioni totalmente abbordabili per qualsiasi zaino da viaggio. Molto apprezzata in questo caso la modalità Podcast, appositamente regolata per godere di voci chiare e nitide. A questa segue poi la nuova modalità di equalizzazione, studiata per migliorare sensibilmente l’ascolto della voce.

Nel caso di Wonderboom l’autonomia si attesta indicativamente sulle 14 ore, permettendo anche in questo caso di arrivare incolume al termine della giornata. Grazie alla funzionalità Fast Pair la connettività è a dir poco rapida e intuitiva: è infatti necessario un singolo tocco per avviare l’associazione Bluetooth tra lo speaker e i dispositivi Android in proprio possesso. È altresì possibile associare due dispositivi tra loro, in modo da aumentare ulteriormente il volume emesso.

Terminiamo infine con Megaboom, caratterizzato anche in questo caso da bassi tonanti e decisi, disponibile sul sito ufficiale a soli 208 euro, oltre che su Amazon. Tra le caratteristiche salienti spiccano sicuramente il suono spaziale a 360 gradi, che assicura un suono avvolgente e stereofonico, con un’emissione uniforme a livello di tutte le direzioni.

Numerose le modalità di equalizzazione, come ad esempio Enfasi bassi, Spazi Angusti, Relax Totale e Podcast/Voce, che ben si adattano ad ogni tipologia di ambiente. La presenza del Magic Button consente di controllare pienamente ogni contenuto musicale in riproduzione, grazie all’implementazione di playlist one-touch che possono essere facilmente configurate dall’utente.

Megaboom è inoltre appositamente progettato per galleggiare, motivo per il quale sarà possibile lasciarlo tranquillamente in spiaggia o in piscina senza temere alcun pericolo di malfunzionamento.