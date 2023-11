Anche l’iconica Lambretta ritorna sul mercato in versione elettrica. Presentato all’EICMA 2023, lo scooter elettrico Lambretta Elettra ripropone le linee classiche con un design moderno e l’attenzione alla sostenibilità, con la promessa di fornire un’esperienza di guida appagante.

Grazie al suo potente motore elettrico da 4 kW di potenza continua e 11 kW di picco e alla coppia da 258 Nm, la Lambretta Elettra può sfrecciare a velocità fino a 110 chilometri orari, rendendo lo scooter idoneo sia per gli spostamenti in città che per le gite fuoriporta.

Lambretta Elettra in mostra all’EICMA 2023

Lo scooter offre le tre modalità di guida Eco, Ride e Sport, e in la prima promette un’autonomia fino a 127 chilometri con una singola carica a velocità da crociera.

La batteria al litio da 4,6 kilowattora può essere caricata completamente in circa cinque ore e mezza con una presa domestica, ma utilizzando una stazione di ricarica rapida la batteria si ricarica fino all’80% in soli 36 minuti.

Lambretta ha prestato attenzione anche a comfort, maneggevolezza e praticità dello scooter, con un peso di 135 kg, ruote da 12 pollici e un facile accesso al motore e alla batteria con la semplice pressione di un pulsante.

L’azienda non ha ancora ufficializzato prezzi e data di lancio della Lambretta Elettra, ma a breve dovrebbe rilasciare dettagli in merito.

