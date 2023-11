Rockstar Games ha recentemente confermato che a dicembre rilascerà il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto, confermando lo scoop di Bloomberg, tuttavia la società non ha rivelato altro in merito all’attesissimo seguito di GTA V, nemmeno il nome ufficiale del gioco. Ora sono emerse nuove indiscrezioni relative ai piani di Rockstar per GTA 6.

GTA VI potrebbe uscire nel 2025

Partendo dalla data di uscita, Rockstar Universe riferisce che lo studio prevede di annunciare il gioco entro la fine del 2023 con una data di uscita fissata per il 2025, mentre RockstarINTEL aggiunge che lo studio potrebbe inizialmente annunciare GTA 6 come titolo in uscita nel 2024, ma in realtà avrebbe già in mente di far successivamente slittare l’uscita nel 2025.

Quest’ultima ipotesi non dovrebbe sorprendere più di tanto i fan, visto che Rockstar ha fatto così per i precedenti GTA e RDR.

Secondo quanto riferito, il fondatore di Rockstar avrebbe incaricato a un’agenzia pubblicitaria a New York City di completare tutte le pubblicità per GTA VI entro la fine dell’anno chiedendo un gran numero di spazi pubblicitari, quindi la società avrebbe in serbo un’imponente campagna di marketing per GTA Six.

I rapporti affermano inoltre che GTA Online non riceverebbe grandi espansioni o rilasci di contenuti questo inverno, il che potrebbe essere collegato alla strategia di marketing per GTA 6.

Potrebbe interessarti: PC Gaming da 500 euro? Ecco una build per giocare senza spendere troppo