Anticipata da alcuni leak, che avevano mostrato le immagini della confezione di vendita, arriva la notizia che i fan LEGO e Marvel stavano aspettando con ansia. Il Gruppo LEGO ha infatti annunciato oggi la disponibilità del nuovo enorme set Torre degli Avengers LEGO Marvel, il più grande set della linea LEGO Marvel di sempre.

La Torre degli Avengers

A sessant’anni dalla nascita del fumetto dedicato al gruppo di supereroi più amato di sempre, LEGO celebra gli eroi con un set degno della loro grandezza. Quale costruzione migliore se non l’epica Torre degli Avengers, ricostruita in maniera dettagliata? Sono stati necessari ben 5201 pezzi, che includono la bellezza di 31 minifigure, per realizzare il grattacielo LEGO più grande di sempre.

Una volta completata infatti la torre sarà alta 90 centimetri, con una larghezza di 34 centimetri e una lunghezza di 25 centimetri, un maestoso riconoscimento all’iconico edificio voluto da Tony Stark. LEGO ha inserito nel set le minifigure dei più grandi supereroi che hanno caratterizzato la Infinity Saga, inclusa una versione gigante di Hulk. Spicca inoltre l’esclusiva minifigure dedicata a Kevin Feige, presidente degli Studi Marvel.

Non mancano alcuni dettagli come un Leviathan, un Quinjet e un paio di flyers Chtauri. Ogni piano è caratterizzato da elementi originali, così da permettere agli appassionati, piccoli ma soprattutto grandi, di ricostruire le scene memorabili che hanno caratterizzato l’intera saga.

Il set sarà lanciato il prossimo 24 novembre e per rendere l’evento ancora più unico LEGO ha organizzato una live building presso il LEGO Store di Milano San Babila e il LEGO Store Roma Tomacelli, così da scoprire come il modello prende forma mattoncino dopo mattoncino.

Torre degli Avengers LEGO Marvel sarà in vendita a partire dal 24 novembre su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di 499,99 euro. Dal primo febbraio sarà in vendita anche nei Toys Center.

Inoltre, dal 24 al 27 novembre, i membri LEGO Insiders, acquistando la Torre degli Avengers LEGO Marvel, riceveranno in omaggio il set LEGO Marvel Taxi, che include un iconico taxi giallo di New York e quattro minifigure, tra cui Black Panther, un tassista e due outrider.