In queste ore sta impazzando la Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma sul web possiamo trovare altre interessanti iniziative promozionali. Tra queste spicca il nuovo coupon proposto dallo shop online ufficiale Disney, che coinvolge l’intero sito (con qualche esclusione) e che consente di risparmiare il 20%: scopriamo insieme come funziona la promozione e come sfruttarla.

20% di sconto su tantissimi prodotti sullo shop online Disney

Lo shop online ufficiale Disney propone da oggi un nuovo coupon che regala il 20% di sconto su un’ampia selezione di articoli, a patto di spendere almeno 70 euro per l’ordine. Il ribasso è disponibile dalle 9:00 dell’11 ottobre fino alle 9:00 del 16 ottobre 2023, non è cumulabile con altri coupon e consente di sfruttare la consegna gratuita (a patto di superare i 60 euro richiesti per azzerare i costi di spedizione).

Il coupon può essere sfruttato su tutti i prodotti indicati nella pagina dedicata, che includono giocattoli, peluche, accessori per la casa, action figure, bambole, calzature, costumi, maschere, puzzle, magliette e abbigliamento, set da gioco, tazze e così via. Purtroppo non può essere utilizzato sui prodotti LEGO, che fanno parte delle esclusioni insieme a gift card, articoli dei partner, articoli in preordine, già in saldo o in promozione, abbonamenti, biglietti per parchi e show e personalizzazioni (qui per la lista completa delle esclusioni).

Come sfruttare dunque il coupon dello shop Disney? È facilissimo: non dovete fare altro che aggiungere uno o più prodotti compatibili al carrello in modo da superare i 70 euro e digitare il coupon MINNIE20 all’interno del campo dedicato (“Codice promozionale”), premendo poi su “Applica”. In caso di esito positivo, vedrete il prezzo finale calare del 20%. Per consultare la lista completa dei prodotti dello shop Disney compatibili con lo sconto del 20% potete seguire il link qui sotto.

Sconto del 20% con il nuovo coupon dello shop Disney

