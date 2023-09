Con l’arrivo sul mercato delle bici a pedalata assistita abbiamo visto un numero sempre crescente di fat bike, quelle bici che riprendono il design di un modello tradizionale ma aggiungono gomme maggiorate, fat appunto, che permettono di avere più stabilità e ammortizzazione su ogni terreno.

GOGOBEST GF600 è uno dei modelli più interessanti in questo senso, visto che riprende le linee di una mountain bike con sospensione anteriore (con una corsa di 100 millimetri), aggiungendo però ruote da 4 pollici che le conferiscono un look da vera guerriera. Ora con la promozione di Gogobest diventa più conveniente che mai.

GOGOBEST GF600, al top in tutto

Quello che non manca di certo a GOGOBEST GF600 è la personalità, con un look aggressivo e linee slanciate, oltre a una dotazione tecnica di tutto rispetto. Per sfruttarla completamente però dovrete andare in aree private, visto che dispone di un motore elettrico da ben 1000 watt, assistito da una batteria da 48V/13Ah che gli permette di raggiungere, in condizioni ottimali, i 110 chilometri in modalità assistita.

Va detto che è presente un acceleratore, non consentito dal codice della strada, che andrà dunque scollegato per non incorrere in sanzioni, almeno qualora decideste di utilizzarla sulle strade pubbliche. In questo caso l’autonomia scende a circa 45 km. Gli pneumatici da 26 x 4 pollici la rendono ideale per qualsiasi terreno, dalla neve al fango, dall’asfalto agli sterrati più insidiosi.

Comfort e sicurezza sono garantiti da una sospensione frontale e da due freni a disco meccanici, per spazi di frenata ridotti in ogni condizione. La luce frontale inoltre vi permette di essere sempre ben visibili, al calar della sera come di notte ma anche di giorno. Il cambio è comporto da una singola corona anteriore e da un pacco pignoni a 7 velocità, per superare senza particolari problemi qualsiasi tipo di asperità.

Sul manubrio è presente il computer di bordo, con schermo da 5 pollici, certificazione IP54 e la possibilità di visualizzare tutti i dati utili, come autonomia, livello di assistenza, distanza percorsa e velocità istantanea. La batteria inoltre può essere rimossa per semplificare la ricarica, che richiede circa 6 ore per essere completata.

Potete acquistare GOGOBEST GF600 a soli 1.079,99 euro su Gogobest utilizzando il codice NAE9YY8. Il prezzo include IVA e spese di spedizione dal magazzino europeo di Gogobest: questo significa nessun costo aggiuntivo (adeguamenti IVA o dazi doganali) e tempi di consegna ridotti. Tre le colorazioni tra cui scegliere, nera, verde o gialla.

Informazione Pubblicitaria