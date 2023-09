All’inizio dell’estate l’utilizzo di ChatGPT è improvvisamente diminuito e l’ipotesi più accreditata era che la causa fosse la fine della scuola. Ora che gli studenti sono tornati in classe, l’utilizzo di ChatGPT si è impennato, confermando la teoria.

Similarweb, che tiene traccia delle visite settimanali al sito web ChatGPT, ha pubblicato un grafico per mostrare che il traffico è in forte aumento da quando le scuole hanno riaperto.

Con la riapertura delle scuole gli studenti cercano più ChatGPT che Minecraft

Il paragone con l’interesse per il popolare videogioco Minecraft riflette una tendenza inversa rispetto allo strumento di intelligenza artificiale creato da OpenAI.

All’inizio dell’estate la ricerca online per Minecraft è aumentata, mentre quella per ChatGPT è diminuita. Ora che è tornata la scuola, le tendenze si sono invertite, con gli studenti che probabilmente sono tornati a chiedere a ChatGPT di fare i loro compiti e più in generale di pensare per loro.

Secondo alcune persone questo suggerisce che ChtGPT e altri chatbot di intelligenza artificiale generativa sarebbero orientati a un pubblico più ristretto di quel che si crede e a meno casi d’uso.

In altre parole, se gran parte della crescita di ChatGPT è guidata dagli studenti furbetti, il formato chatbot potrebbe non essere la piattaforma informatica dominante del futuro.

Business Insider ha chiesto un’opinione a OpenAI, ma l’azienda non ha risposto per ora, tuttavia alla fine di agosto la società ha rilasciato una guida per gli insegnanti che suggerisce alcuni modi per utilizzare ChatGPT in classe, inclusi suggerimenti e programmi di lezione.

OpenAI ha pubblicato anche delle FAQ per gli insegnanti che includono alcune risposte che fanno riflettere. Prima su tutte se OpenAI può aiutare gli insegnanti a individuare se i compiti sono stati svolti da ChatGPT o da un altro modello di intelligenza artificiale, piuttosto che dagli studenti.

In breve, la società ha scritto non è in grado di distinguere in modo affidabile tra contenuti generati dall’intelligenza artificiale e contenuti generati dall’essere umano. A volte questi strumenti hanno affermato che opere di Shakespeare e La Dichiarazione di Indipendenza sarebbero state create dall’IA.

