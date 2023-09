Ring lancia un nuovo interessante prodotto dedicato ai possessori di animali domestici, in particolare cani e gatti. Si chiama Ring Pet Tag ed è sostanzialmente una medaglietta da attaccare al collare che include un codice QR, che può essere utile per ottenere informazioni sull’animale e contattare il proprietario.

Ring Pet Tag è una medaglietta con codice QR

Ring lancia quest’oggi Pet Tag, una medaglietta “smart” perfetta per aiutare i padroni a ritrovare i loro amati amici a quattro zampe. O meglio, per aiutare chi li trova a contattare questi ultimi e riunirli con l’animale smarrito. Sul retro della medaglietta è stampato un codice QR, collegato al profilo dell’animale (precedentemente creato, naturalmente): quest’ultimo può includere informazioni sulle condizioni di salute dello stesso, fino a cinque fotografie, il nome, la razza, il peso, il colore, segni particolari, dettagli su eventuali farmaci, microchip, ma anche, e soprattutto, una funzione “Contattami” per avviare una comunicazione con il proprietario.

La piccola medaglietta Ring può contenere un gran numero di informazioni, che una di tipo classico non riuscirebbe a integrare. In più, protegge il numero di telefono e le altre informazioni personali che normalmente vengono inserite sulle medagliette. Quando il codice QR viene scansionato, il proprietario riceve una notifica push con il profilo mostrato a colui che ha ritrovato l’animale. Il marchio di proprietà di Amazon ha anche collaborato con Petco Love Lost per portare all’interno dell’app Ring una rete di più di 2500 rifugi per animali negli Stati Uniti.

Trattandosi di un normale medaglietta con codice QR, non offre tracciamento GPS o altre funzionalità di questo tipo. Questo si riflette sul costo, ovviamente: Ring Pet Tag è già disponibile in preordine negli Stati Uniti sia su Amazon sia sul sito ufficiale Ring al prezzo consigliato di 9,99 dollari. Chissà se arriverà anche da noi: in tal caso, la acquistereste per il vostro cane o gatto?

