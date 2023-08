Cambia tutto per NOW: la piattaforma di streaming di Sky, infatti, si prepara a rinnovare in modo completo la propria offerta con il lancio della nuova opzione NOW Premium e una riduzione dei prezzi dei Pass Entertainment e Cinema che, però, sarà accompagnata dall’arrivo della pubblicità anche sui contenuti on demand (eliminabile proprio con l’opzione Premium).

Si tratta, quindi, di un approccio completamente differente per NOW che, come Netflix e Disney+, guarda alla pubblicità per incrementare gli introiti. Per i già clienti NOW, però, c’è la possibilità di accedere a tutti i vantaggi di Premium senza costi aggiuntivi. Vediamo, punto per punto, le novità annunciate.

NOW lancia l’opzione Premium e la pubblicità sui contenuti on demand

Dal prossimo 28 di settembre entrerà in vigore il nuovo listino di NOW. Per la piattaforma di streaming è in arrivo una vera e propria rivoluzione che porterà all’introduzione della pubblicità anche nei contenuti on demand oltre che nei canali live, come già avviene ora. Si tratta di una soluzione simile a quella adottata da Netflix con il piano Base con pubblicità.

Contemporaneamente all’arrivo della pubblicità, inoltre, è prevista una riduzione dei prezzi per i Pass di NOW. Sia Entertainment che Cinema, infatti, passeranno da 9,99 euro al mese a 8,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che per gli utenti ci sarà la possibilità di attivare il bundle Entertainment + Cinema al prezzo scontato di 11,98 euro al mese. Resta confermato, invece, il prezzo di listino di NOW Sport che continuerà a costare 14,99 euro al mese.

Per gli utenti NOW si aggiunge l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese. Tale opzione aggiunge:

2 dispositivi in contemporanea

contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie

audio immersivo con Dolby Digital 5.1; al lancio, questa funzionalità non sarà disponibile su Browser web, Android Mobile, iOS Mobile, Chromecast Gen 2, LG 2017 e precedenti, Samsung 2016 e precedenti, Vodafone TV Box Gen 1 e Gen 2

L’opzione Premium potrà essere attivata e disattivata, in modo indipendente rispetto ai vari Pass, in qualsiasi momento. Per i nuovi clienti, quindi, l’offerta completa di NOW (Entertainment, Cinema, Sport e opzione Premium) prevede un costo di listino di 31,97 euro al mese con possibilità di sfruttare l’accesso da 2 dispositivi in contemporanea.

Cosa cambia per i già clienti NOW

Il nuovo listino e la nuova opzione Premium di NOW entreranno in vigore il prossimo 28 di settembre. Per i già clienti NOW ci sarà la possibilità di aggiungere Premium gratis. L’opzione resterà gratuita a tempo indeterminato o almeno fino a quando non si effettueranno modifiche all’abbonamento in essere.

Come chiarisce il sito ufficiale in merito alla possibilità di accedere a Premium per i già clienti: “Potrai beneficiare di Premium al prezzo a te dedicato fintanto che manterrai attivi i Pass che compongono la tua attuale offerta. Di conseguenza, qualora disattivassi uno o più dei tuoi pass, Premium si rinnoverebbe al prezzo di listino di 5,00€/mese.”

