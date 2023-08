Il team di sviluppatori di Garmin ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per due popolari smartwatch dell’azienda: stiamo parlando di Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965.

L’update in questione porta il software alla versione 16.12 Beta e porta con sé la risoluzione di numerosi bug, oltre ad alcune novità (soprattutto per quanto riguarda il modello più costoso).

Le novità per Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965

Sebbene la versione firmware sia la medesima per entrambi gli smartwatch, il changelog è differente e quello relativo a Garmin Forerunner 965 presenta più novità.

In particolare, tale smartwatch in seguito all’aggiornamento potrà contare sulle funzionalità Endurance Score e Hill Score, sul supporto Di2, sulle opzioni per i tipi di mappa e i campi dati della mappa, su varie correzioni di mappe e sulla risoluzione del bug che non consentiva di visualizzare la popolarità del tema della mappa.

Per quanto riguarda le novità comuni ai due smartwatch di Garmin, tra di esse troviamo le seguenti:

aggiunta delle mappe muscolari alle attività HIIT, Cardio e Pilates

aggiunta delle mappe meteo alla visualizzazione Meteo

aggiunta di un’app Allenamenti all’elenco Attività e Applicazioni

aggiunta di nuove attività per gli sport di squadra, gli sport con le racchette e altri

aggiunta della possibilità di visualizzare il nome e il numero del chiamante nella notifica sulla watch face

risoluzione del bug Pace Pro

risoluzione del bug relativo alla torcia

risoluzione dei bug relativi a Spotify

varie correzioni

aggiornamento del firmware del GPS

aggiornamento del firmware di Sensor Hub

Il team di Garmin precisa che è necessario avere iscritto il proprio smartwatch al relativo programma beta per ricevere tale update.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo ai post pubblicati sul forum ufficiale (qui e qui).

