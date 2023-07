Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei potrebbe stupire il mercato con un nuovo prodotto rivoluzionario: stiamo parlando di un nuovo paio di auricolari dotati di fotocamere integrate. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda avrebbe ottenuto l’approvazione per un brevetto che descrive questa innovativa tecnologia, la quale mira a rendere gli utenti più consapevoli dell’ambiente circostante e del traffico.

Il nuovo brevetto di Huawei include le fotocamere negli auricolari

Il brevetto sarebbe stato depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti con il numero di domanda 20230209020. La tecnologia in questione permetterebbe di utilizzare la fotocamera integrata negli auricolari per scattare foto e/o registrare video dell’ambiente circostante l’utente. Le immagini catturate potrebbero essere trasmesse in modalità wireless al cellulare dell’utente, il quale, grazie a sensori di movimento o di localizzazione, potrebbe fornire informazioni utili per la navigazione.

Gli auricolari brevettati da Huawei supporterebbero la registrazione e l’elaborazione di video compressi e l’elaborazione di base delle immagini. Inoltre, potrebbero trasferire i video al telefono e contenere un algoritmo di riconoscimento di modelli, gesti, riconoscimento 3D di oggetti, scansione 3D e fotografia 3D.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi auricolari avrebbero un campo visivo limitato e potrebbero eseguire solo calcoli limitati; tra le altre limitazioni ci sarebbe l’impossibilità di elaborare i dati in tempo reale. Nonostante queste limitazioni, l’innovazione proposta da Huawei rimane comunque notevole, considerando le dimensioni ridotte del dispositivo.

Il brevetto menziona tre moduli principali: un sensore, un processore e un modulo di interazione/feedback con l’utente. L’auricolare sarebbe in grado di rilevare l’utente e l’ambiente circostante utilizzando un sensore, che converte i dati analogici rilevati in dati digitali e li trasmette al processore.

Come facilmente intuibile, il processore elaborerebbe quindi i dati per generare informazioni significative per un’attività di computer vision (conosciuta anche come visione artificiale, un campo dell’intelligenza artificiale (IA) che permette ai computer di ricavare informazioni da immagini digitali, video e altri input visivi), tenendo conto della privacy dell’utente. Tali informazioni potrebbero includere caselle di delimitazione, segmentazione semantica, mappa di profondità e altre informazioni sullo spazio in cui si trova l’utente. I dati informativi verrebbero poi utilizzati dal modulo di interazione/feedback dell’utente, configurato per abilitare varie caratteristiche e funzionalità intelligenti.

In arrivo anche auricolari con sensore di frequenza cardiaca

Oltre agli auricolari con fotocamera integrata, Huawei sta sperimentando altri indossabili intelligenti. All’inizio di quest’anno l’azienda ha presentato gli auricolari FreeBuds Pro 2+, dotati di un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca che misura il battito cardiaco direttamente dall’orecchio.

Al momento, trattandosi solamente di un brevetto, Huawei non ha annunciato ufficialmente nuovi auricolari con fotocamera integrata, ma è possibile che l’azienda riveli ulteriori dettagli in un futuro prossimo. Se queste indiscrezioni si dovessero concretizzare in qualche modo, gli auricolari con fotocamera integrata potrebbero rappresentare una svolta nel settore degli indossabili, e porterebbero agli utenti nuove funzionalità e un’esperienza d’uso ancora più immersiva.

