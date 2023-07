Vodafone rinnova la sua gamma di offerte con il lancio del nuovo servizio di connettività di rete fissa FWA 5G Indoor. Si tratta di una nuova soluzione che non richiede alcun intervento da parte di un tecnico per l’installazione di un’antenna e la configurazione dell’impianto e che garantirà la possibilità di navigare senza limiti da casa tramite rete wireless fino a 300 Mbps in download.

La nuova tecnologia appena lanciata da Vodafone è già disponibile in oltre 2.800 comuni italiani, per un totale di oltre 3 milioni di abitazioni. Il nuovo servizio è già disponibile in abbinamento all’offerta Casa Wireless+ che, per i nuovi clienti che attivando l’abbonamento entro il 13 luglio, include un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova offerta Vodafone.

Come funziona il servizio di connettività FWA 5G Indoor di Vodafone

Vodafone potenzia i suoi servizi di connettività per la rete fissa con il lancio delle soluzioni FWA 5G Indoor che permetterà agli utenti di poter contare su di una connessione veloce e illimitata nelle aree in cui non è disponibile la fibra ottica. La versione Indoor del servizio FWA 5G di Vodafone non richiede interventi di installazione da parte di un tecnico (a differenza della versione Outdoor che richiede l’intervento di installazione da parte del tecnico Vodafone). Una volta ricevuta la SIM Vodafone e il router Vodafone 5G Power Wi-Fi, infatti, sarà possibile procedere con l’installazione in completa autonomia.

L’operatore garantisce, in ogni caso, la possibilità di richiedere il supporto tecnico via telefono. Il nuovo servizio di connettività di Vodafone mette a disposizione la rete FWA 5G con connessione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il router fornito in dotazione dall’operatore, inoltre, include il supporto al Wi-Fi 6 per una connessione veloce e stabile in tutta la casa. Sulla base dei dati forniti dall’operatore, il nuovo servizio è disponibile in oltre 3 milioni di case Italiane.

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare subito la connettività FWA 5G Indoor di Vodafone attivando l’offerta Casa Wireless+ che garantisce:

una linea telefonica con chiamate illimitate

una connessione illimitata fino a 300 Mbps

Il costo dell’offerta è di 27,90 euro al mese con attivazione di 4 euro al mese per 24 mesi. Attivando l’offerta entro il prossimo 13 di luglio, in più, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

>> Scopri Casa Wireless+ di Vodafone <<