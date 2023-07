Prende il via oggi la nuova promozione di Geekmall, store online che spedisce senza costi aggiuntivi dall’Europa, con tempi di consegna ridotti e nessun dazio doganale a rovinare la festa. Si chiama Saldi stagionali per l’outdoor e come lascia intendere il nome è dedicata a tutti quei prodotti pensati per la vita all’aria aperta, dalle bici a pedalata assistita ai monopattini, passando per le power station.

L’iniziativa è valida da oggi, 5 luglio, fino al 18 luglio, quindi avete un paio di settimane per cercare le migliori occasioni e approfittarne. Per non perdere nemmeno un’occasione, e per ricevere subito codici sconto del 2%, vi invitiamo a iscriversi visitando la pagina principale della promozione.

I Saldi stagionali

Nella home page fanno bella mostra di sé ben 5 coupon, per iniziare subito a risparmiare in maniera progressiva sui vostri acquisti. Si parte da 10 euro su un minimo di 100 euro di acquisti, per arrivare a un massimo di 60 euro per acquisti superiori ai 1.200 euro. Ogni giorno inoltre trovate delle offerte a tempo limitate che scadono alla mezzanotte (Più sotto trovate quelle in scadenza oggi), e avrete un’anticipazione di quelle che vi aspetteranno il giorno successivo.

Sono numerose le promozioni attive, alcune delle quali propongono un omaggio a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, abbiamo sconti sulle migliori marche di prodotti outdoor, con risparmi davvero notevoli, e alcune offerte flash con coupon proposti direttamente dai produttori, per massimizzare il risparmio.

Tra i prodotti più interessanti in offerta trovate un’ampia selezione di monopattini elettrici, per tutte le tasche e necessità, bici a pedalata assistita, e le power station, indispensabili per chi vuole restare sempre connesso, anche in campeggio o su un’isola in mezzo al mare. Ricordatevi di visitare regolarmente la pagina delle offerte per scoprire nuove promozioni e sconti.

Le proposte più interessanti

Avete ancora tempo fino alla mezzanotte per assicurarvi ottimi sconti su due tra le migliori power station in commercio. BLUETTI AC200MAX, ad esempio, offre fino a 2200 watt di potenza, con una batteria da 2048 Wh, offre numerose uscite come USB-A, USB-C (PD 100W), ricarica wireless, 12V – 30A, uscite a 230 volt con potenza di picco fino a 4400 watt e uscite in corrente continua, adatta a camper e caravan.

Si può ricaricare con pannelli solari fino a 900 watt o con l’adattatore di rete che permette di fare il pieno (insieme ai pannelli solari) in appena due ore. Fino alla mezzanotte può essere vostra a 1.159,99 euro con il codice 8002T9LN, con un risparmio di ben 640 euro.

BLUETTI PowerOak EB55 è invece più piccola e compatta, ma offre comunque una batteria da 537 Wh e una potenza massima di 700 watt. Ideale per caricare tutti i vostri dispositivi in campeggio e per alimentare anche il notebook, così da essere connessi ovunque. Può essere ricaricata con pannelli solari e adattatore di rete e offre la possibilità di caricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, per soddisfare anche le esigenze di famiglie particolarmente numerose.

È attualmente in offerta a 299 euro utilizzando il codice 300UD9MD con un risparmio di 170 euro.

Chiudiamo con KUKIRIN G2 Max, un monopattino elettrico pensato per il fuoristrada (nelle aree private) con un motore da 1.000 watt e una batteria da 48V/20 Ah, in grado di offrire 80 chilometri di autonomia. Dispone di un sedile staccabile, sei sistemi di illuminazione per muoversi in sicurezza anche di notte e pneumatici off-road particolarmente resistenti, abbinati a un ammortizzatore a quattro bracci per il massimo comfort.

È attualmente in offerta su Geekmall a 730,99 euro utilizzando il codice 500SD1A1.

Trovate tutte le offerte dei Saldi Geekmall visitando questa pagina

Informazione Pubblicitaria