Lenovo ha appena pubblicato un video promozionale per il suo prossimo notebook ultra leggero. Lenovo Ultrabook YOGA Air 14s 2023 si presenta come un laptop elegante, potente e versatile. Ecco i dettagli del prodotto.

Il nuovo notebook Lenovo è animato da una CPU Ryzen 7 7840U di AMD abbinata a 32 GB di RAM e a un’unità SSD da 1 TB che dovrebbero garantire prestazioni elevate anche nei contesti più impegnativi.

Lenovo YOGA Air 14s è un notebook potente, elegante e leggero

Lenovo YOGA Air 14s 2023 offre un display touchscreen OLED 3K da 14,5 pollici particolarmente nitido e luminoso e dotato di un’ampia gamma di colori.

Il laptop include sei altoparlanti che forniscono un audio coinvolgente e di alta qualità, ideale per film, musica e giochi.

Previous Next Fullscreen

Lenovo YOGA Air 14s 2023 è alimentato da una batteria da 70 Wh e pesa solo 1,3 kg, un fattore che rende questo notebook perfetto per studenti o professionisti che necessitano di un laptop leggero.

Lenovo non ha ancora annunciato il prezzo o la data di rilascio per il notebook YOGA Air 14s 2023, ma sembra che potrebbe essere lanciato in Cina nei prossimi giorni.

Leggi anche: Migliori notebook di Giugno 2023, ecco i nostri consigli