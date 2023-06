Dopo aver vissuto il loro momento d’oro a cavallo del nuovo millennio, le console portatili stanno vivendo una fase di declino e solo Nintendo continua a proporre ai propri affezionati questa soluzione. Si tratta però di console costose, non sempre alla portata di chi ha un budget particolarmente limitato e allora cosa si può fare?

Grazie a Cafago, store online che spedisce senza costi aggiuntivi anche nel nostro Paese, è possibile avere una console tuttofare spendendo meno di 30 euro. Avete letto bene, 30 euro, il costo di una pizza in compagnia della vostra dolce metà, per portarvi a casa una piccola console portatile che nelle forme ricorda la gloriosa PSP di Sony ma che al suo interno nasconde tantissime sorprese.

X7 Plus

La console X7 Plus è dotata di uno schermo da 5,1 pollici, ideale per giocare ma anche per guardare video, senza risultare troppo ingombrante. E grazie all’uscita TV potete giocare anche su uno schermo più grande, senza spendere cifre esagerate per giocare. All’interno di X7 Plus trovano posto oltre 1000 giochi, numero destinato a salire se utilizzare una microSD per espandere la capacità di archiviazione, fino a un massimo di 32 GB.

Si tratta principalmente di giochi che faranno la felicità dei retrogamer, quelli che hanno fatto la storia delle sale giochi e delle prime console casalinghe. E per i più giovani si tratta di un’opportunità irripetibile per conoscere i titoli che andavano per la maggiore tra gli anni 80 e i primi anni 2000.

Decisamente ricca la dotazione di pulsanti, con due stick analogici, un classico controllo digitale a croce e quattro pulsanti sul lato destro, senza dimenticare i due pulsanti dorsali. Sulla parte superiore troviamo l’uscita per le cuffie e la TV, il microfono, i tasti del volume e il tasto di accensione, per avere davvero ogni controllo a portata di dita.

La batteria da 1.500 mAh, che si ricarica tramite il connettore posto nella parte superiore, garantisce diverse ore di autonomia, per ingannare il tempo mentre siete in viaggio, in pausa pranzo o prima di addormentarvi la sera.

X7 Plus può essere vostra a soli 289,89 euro su Cafago, prezzo che include sia le spese di spedizione che l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare alcun dazio doganale o costo aggiuntivo, dormendo quindi sonni tranquilli.

