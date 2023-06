Acer dà il via ad una nuova promozione sullo store ufficiale: fino al prossimo 12 di luglio, infatti, la gamma di notebook e altri prodotti di casa Acer è protagonista degli Sconti estivi. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare varie promozioni, beneficiando di sconti fino al 50%. Come sempre, le opportunità per un acquisto ad un prezzo conveniente non mancano di certo. Vediamo tutti i dettagli della promozione e una selezione dei migliori prodotti proposti in sconto.

Sconti estivi sull’Acer Store: ecco le offerte

Da oggi e fino al prossimo 12 di luglio, sull’Acer Store saranno disponibili numerosi prodotti in offerta, con sconti fino al 50% grazie alla nuova campagna promozionale Sconti Estivi. Le opzioni per l’acquisto di un nuovo prodotto Acer (notebook, PC Desktop, monitor e accessori di vario tipo) sono numerose.

I prezzi indicati sullo store vengono scontati dell’importo che trovate nel riquadro rosso, sotto al nome del prodotto, una volta aggiunto il dispositivo desiderato al carrello. Su tutta la gamma c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita. In più è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal oppure con Klarna.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 12 di luglio per sfruttare le offerte (oppure fino ad esaurimento scorte).

>> Scopri qui tutti gli Sconti estivi di Acer <<

Qui di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte disponibili in questo momento sull’Acer Store: