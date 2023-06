Continua l’operazione nostalgia del Gruppo LEGO che si prepara a riportare sugli scaffali, virtuali e reali, un nuovo set dedicato ai pirati, uno dei temi più amati nella storia della compagnia danese. Già lo scorso anno, in occasione del novantesimo anniversario della compagnia, la piattaforma Ideas era stata sommersa di proposte, tutte rigorosamente scartate e il motivo sembra chiaro.

LEGO ha ancora diversi progetti in cantiere per quanto riguarda i pirati e il primo set arriverà tra pochi giorni. Ci riferiamo a LEGO Icons La Fortezza di Eldorado, che prende ispirazione dal set lanciato nel lontano 1989 con un design aggiornato e decisamente più evoluto.

All’arrembaggio

La fortezza di Eldorado, conosciuta anche come Forte Sabre del Governatore, riproduceva i forti imperiali dell’epoca d’oro della pirateria, utilizzando una baseplate preformata per simulare i rilievi, una tecnica che nel tempo è stata abbandonata da LEGO. Il nuovo modello utilizza ben 2.509 mattoncini (contro i 506 del set del 1989) per riempire la fortezza di tantissimi dettagli. Ci sono un porticciolo, una fortezza con prigione, la gru perfettamente funzionante, una barca a remi e una nave imperiale.

La conformazione modulare del set permette di creare diverse configurazioni per la fortezza, che può essere semplicemente esposta o sfruttata al massimo dai più piccoli per innumerevoli scenari di gioco. Va detto che nel set sono incluse anche le minifigure di 6 soldati imperiali, quelle di due pirati, oltre a una scimmietta, un pappagallo, un granchio e uno scheletro, per rendere ancora più realistico il set.

Ancora una volta gli utenti iscritti al programma VIP di LEGO potranno acquistare il set LEGO Icons La Fortezza di Eldorado in anteprima, a partire dal 4 luglio, mentre tutti gli altri dovranno attendere fino al 7 luglio. Il set sarà disponibile esclusivamente su LEGO.com e nei LEGO Store a 214,99 euro.