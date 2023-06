A più di trent’anni dal lancio nelle sale cinematografiche del film Hocus Pocus, che lo scorso anno è tornato nelle sale con il sequel Hocus Pocus 2, il Gruppo LEGO celebra uno dei film di maggior successo del 1993 (ha ottenuto il maggiore incasso al cinema) con un nuovo set, che va ad arricchire la serie Ideas.

Ricordiamo che il progetto LEGO Ideas permette ai fan di proporre la propria idea nell’apposito sito. Le proposte che ottengono 10.000 voti dai fan passano alla selezione finale e hanno l’opportunità di diventare un set ufficiale LEGO. È il caso di LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson, pensato originariamente da Amber Veyt e diventato il quarantanovesimo set della linea Ideas.

Un set magico

Che siate appassionati della pellicola o che più semplicemente vi piacciano gli edifici particolari, per arricchire la vostra città LEGO o per semplice esposizione, il cottage delle sorelle Sanderson è una piacevole variazione rispetto agli edifici che siamo abituati a vedere solitamente.

Il set è composto da ben 2.316 pezzi e include tutti gli elementi che hanno reso iconico il film, incluse sei minifigure: le tre sorelle Sanderson, Max, Danni, Allison e ovviamente il gatto nero Thackery Blinx. E se invece del cottage preferite esporre il Museo delle Streghe Sanderson, vi basterà aggiungere lo stand informativo, la segnaletica del museo, i cordoni per mettere in fila i visitatori e ovviamente il registratore di cassa per acquistare il biglietto.

Una volta montato il set misura 26,7 x 22,7 x 27 centimetri, pronto quindi per fare bella mostra di sé in casa vostra.

Il set LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson sarà in vendita dal primo luglio sul sito LEGO.com in anteprima per gli iscritti al programma VIP. Tutti gli altri utenti lo potranno acquistare (anche nei LEGO Store) dal 4 luglio, mentre dal primo ottobre il set sarà in vendita anche da Feltrinelli. Il prezzo del nuovo set, valido per tutti gli store, è di 229,99 euro.