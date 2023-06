Le bici a pedalata assistita si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore grazie a prezzi in costante discesa, soprattutto per quanto riguarda le city bike. Oggi vi segnaliamo una interessante opportunità su Gogobest, store online specializzato in e-bike, con magazzini in Europa e nessun costo aggiuntivo.

Questo significa spedizione veloce con il corriere UPS, consegna in una settimana circa, e nessun costo aggiuntivo (dazi, adeguamenti IVA, tasse di importazione), quindi il prezzo che trovate a fine pagina è quello definitivo.

Tra le tantissime offerte che vengono aggiornate con cadenza settimanale, oggi vi segnaliamo BEZIOR M3, una city bike ideale per muoversi nel traffico cittadino senza fare fatica, con una buona autonomia e tanti accessori. È disponibile nelle colorazioni bianca e nera, per soddisfare i gusti di diverse tipologie di pubblico.

BEZIOR M3 in super offerta

Pur avendo un motore, posto nel mozzo posteriore, con una potenza massima di 500 watt, Bezior M3 assiste l’utente nella pedalata fino a 25 Km/h, rispettando quindi le attuali norme del codice della strada. Con una portata massima di 120 Kg è adatta a tutti i tipi di utente e grazie al portapacchi di serie permette di portare piccoli oggetti senza problemi.

La batteria da 48V/10.4 Ah, che può essere rimossa e che si ricarica completamente in meno di 6 ore, assicura fino a 60 chilometri di autonomia, anche se si tratta di un dato destinato a variare in funzione della velocità, del percorso seguito e del peso dell’utilizzatore. Le ruote da 26 x 2,1 pollici con pneumatici tassellati, offrono un’ottima stabilità su ogni terreno, e qualora doveste avventurarvi su qualche strada bianca la sospensione anteriore offrirà un ottimo comfort.

Sono presenti freni a disco meccanici su entrambe le ruote, per garantire spazi di frenata contenuti e una grande sicurezza in ogni situazione. Il cambio Shimano a 7 rapporti (con monocorona anteriore) permette di trovare sempre il giusto equilibrio senza dover faticare eccessivamente qualora si decidesse di disattivare la pedalata assistita.

Previous Next Fullscreen

Sul manubrio è presente inoltre un ampio display, con certificazione IP65, che permette di visualizzare la velocità istantanea, la distanza percorsa, la carica residua e il livello di assistenza impostato, con comodi pulsanti per muoversi tra le varie impostazioni. Il peso in ordine di marcia è di 29 Kg, nella media quindi per questo tipo di modello, mentre il portapacchi posteriore può reggere carichi fino a 25 Kg.

Potete acquistare BEZIOR M3 su Gogobest a 899,99 euro invece di 999,99 euro utilizzando il coupon NGN159G utilizzando il link sottostante.

Acquista BEZIOR M3 su Gogobest

Informazione Pubblicitaria