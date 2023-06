Le bici da strada elettriche sono indubbiamente meno diffuse rispetto ai modelli da città o da fuoristrada, ma sul mercato si trovano alcuni modelli interessanti, anche senza dover spendere cifre esagerate. È il caso di GOGOBEST R2, oggi in promozione su TomTop, perfetta per chi vuole pedalare prevalentemente su asfalto ma ogni tanto si trova in difficoltà in salita o nel tenere la ruota dei compagni di uscita.

Grazie al suo motore da 250 watt risulta infatti perfettamente legale anche per il mercato italiano e ideale anche per ciclisti più alti della media. Scopriamone insieme i dettagli prima di parlare del prezzo, scontato grazie a un coupon esclusivo.

GOGOBEST R2

GOGOBEST R2 potrebbe essere scambiata per una classica bici da strada, visto che il pacco batteria è sapientemente nascosto nel tubo obliquo. Solo il motore, posizionato nel mozzo posteriore, tradisce la natura elettrica del mezzo, che può contare su un motore da 250 watt in grado di assistere la pedalata fino a 32 Km/h, anche se per circolare sulle strade pubbliche dovrete scegliere il livello di assistenza limitato a 25 Km/h.

Disponibile in quattro diverse colorazioni, la bici monta cerchi da 27,5 pollici e due freni a disco meccanici per la massima sicurezza in strada. Interessante la soluzione scelta per la trasmissione, con un monocorona da 52 denti nella parte anteriore e un cambio a 7 rapporti nella parte posteriore, ideale quindi per percorsi prevalentemente pianeggianti o comunque con poche salite.

Previous Next Fullscreen

Lo schermo ad alta definizione a colori permette di avere sotto controllo tutte le informazioni relative all’autonomia, al livello di assistenza e alla velocità. Il tutto con certificazione IP54, per poter continuare a pedalare tranquillamente anche sotto uno scroscio di pioggia, sempre dietro l’angolo soprattutto nei mesi estivi. Non mancano le luci anteriore e posteriore, per vedere anche quando cala la sera e soprattutto per farsi sempre vedere nel traffico moderno.

GOGOBEST R2 è in vendita su TomTop al prezzo di 1.099,99 euro (invece di 1.249,99 euro) utilizzando il coupon esclusivo TTGR2S. Il prezzo include le spese di spedizione dal magazzino tedesco e l’IVA. Questo significa tempi di consegna decisamente ridotti ma soprattutto nessuno costo aggiuntivo (adeguamento IVA, davi doganali, tasse) da pagare al momento della consegna. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista GOGOBEST R2 su TomTop

Informazione Pubblicitaria