Il mese di giugno inizia con nuove promozioni per il Samsung Shop. Lo store ufficiale della casa coreana propone oggi nuovi sconti per i tanti prodotti della sua gamma. Non ci sono solo smartphone da comprare a prezzo ridotto sullo Shop di Samsung. Da oggi, infatti, è possibile sfruttare una serie di codici sconto per acquistare a prezzo ridotto vari prodotti della casa Samsung. Vediamo le promozioni in corso.

Nuovi codici sconto per il Samsung Shop: offerte per TV, monitor e vari elettrodomestici

La nuova promozione lanciata dal Samsung Shop è molto semplice. Utilizzando i codici sconto che trovate qui di seguito, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto i prodotti in offerta. Il codice sconto va inserire nell’apposito campo del carrello, prima di completare l’acquisto. Per tutti i prodotti del Samsung Shop è possibile sfruttare la consegna gratuita oltre che l’acquisto in 3 rate senza interessi. C’è anche la possibilità di richiedere un finanziamento direttamente online, sempre a tasso zero.

Il primo codice sconto che segnaliamo è BEST. Questo codice consente di ottenere il 20% di sconto sui monitor e gli Smart TV di Samsung in promozione. C’è tempo fino al prossimo 5 di giugno per sfruttare l’offerta. Da notare anche il codice SPECIALEFREDDO che consente di ottenere uno sconto del 15% su una selezione di elettrodomestici. La promozione è valida dal 2 al 5 giugno. Il terzo codice sconto utilizzabile oggi sul Samsung Shop è SPECIALEJET. Fino al prossimo 3 luglio, questo codice garantisce il 20% sulla gamma di aspirapolveri Jet.

Per verificare i prodotti in promozione è possibile fare riferimento ai link qui di sotto: