Il mercato delle bici a pedalata assistita è in costante fermento ed evoluzione, grazie soprattutto ai produttori asiatici che lanciano nuovi prodotti a ritmi frenetici, con il grosso vantaggio di farlo a prezzi decisamente competitivi per i mercati europei. Non tutti gli utenti possono spendere qualche migliaio di euro per acquistare i modelli economici dei brand più famosi e per questo si rivolgono a store come Gogobest, che spedisce dai magazzini europei senza costi aggiuntivi.

Oggi vogliamo segnalarvi AVAKA R1, una city bike a pedalata assistita ideale per muoversi nel traffico cittadino ma anche per qualche pedalata in campagna, nonostante non sia nel suo DNA.

AVAKA E1, prezzo imbattibile

Anche se nelle linee ricorda una bici da strada, AVAKA R1 nasce principalmente per la città, visto che è priva di un sistema ammortizzante che la renda confortevole sui tratti sterrati più impegnativi. Questo non significa che non possa essere utilizzata anche in campagna, per qualche gita fuori porta sulle strade bianche, o in mezzo ai prati.

Dispone di un cambio con singola corona frontale e un pacco pignoni a 7 elementi, ideale quindi per strade collinari ma senza salite troppo impegnative. Per alleggerire il compito di chi pedala è presente un motore, inserito nel mozzo posteriore, da 250 watt, alimentato da una batteria da 36V/9Ah che assiste la pedalata fino alla velocità di 25 Km/h. Tutto nel rispetto della vigente normativa italiana, senza che sia necessario alcun intervento per poterla utilizzare sulle nostre strade.

I tempi di ricarica sono decisamente buoni, dalle 4 alle 6 ore, con un’autonomia che raggiunge gli 80 chilometri, dato che ovviamente varia in funzione del percorso, della velocità e del peso dell’utilizzatore. AVAKA R1 si difende bene anche sul fronte sicurezza, con un doppio freno a disco meccanico e luci anteriore e posteriore, interessante anche il particolare cavalletto a due bracci per una migliore stabilità.

Lo schermo a cristalli liquidi, a colori, offre in ogni momento informazioni sulla velocità, sul livello di assistenza, sull’autonomia residua e molto altro, così da avere sempre la situazione sotto controllo. Le ruote da 27,5 x 1,26 pollici sono montate su cerchi ad alto profilo per una migliore efficienza aerodinamica su tutti i percorsi.

Potete acquistare AVAKA R1 su Gogobest a soli 779,99 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione dall’Europa. Questo significa che non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo (adeguamento IVA o dazi doganali) all’arrivo della merce in Italia, che avverrà con corriere espresso in meno di una settimana.

Informazione Pubblicitaria