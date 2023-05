Instagram sta riscontrando problemi di funzionamento. Dalle prime ore di questa mattina, 22 maggio 2023, utenti di Instagram da diverse parti del mondo riportano malfunzionamenti del noto social network. Questi problemi includono l’incapacità di rinfrescare il feed, visualizzare o condividere nuove storie – stiamo cercando di capire cosa stia succedendo e come eventualmente affrontarlo.

Instagram non funziona, la situazione

Le cause specifiche di questo malfunzionamento non sono ancora chiare, ma è importante sottolineare che se non riuscite a pubblicare un post, condividere una storia, navigare nel feed o usare alcune funzioni dell’app, il problema non risiede nel vostro telefono. Di solito, problemi di questo genere vengono risolti entro poche ore, una volta che i tecnici individuano e correggono eventuali problemi.

Si stanno ricevendo segnalazioni da vari punti del globo, a dimostrazione che il problema non è localizzato, ma generalizzato. Le principali difficoltà riguardano l’aggiornamento del feed, la modifica delle informazioni del profilo, la visualizzazione delle storie degli altri utenti o la pubblicazione di nuovi contenuti.

Potrebbe interessarti: vuoi risparmiare sulla tecnologia? Seguici sul canale Telegram Prezzi.Tech, solo le migliori offerte altamente selezionate.

Come risolvere l’Instagram Down

Per ora, non esistono soluzioni concrete per risolvere questi problemi. Instagram non ha ancora fornito spiegazioni, ma è molto probabile che i problemi derivino dall’infrastruttura del social network e quindi occorre attendere che vengano risolti a livello centrale. Non appena i problemi saranno risolti, il servizio tornerà a funzionare normalmente per tutti.

Pertanto non è necessario cercare di disinstallare e reinstallare l’app, riavviare il telefono o persino ripristinarlo. L’unica cosa da fare al momento è attendere.

Seguici su YouTube e su TikTok canale TuttoTech.net.