Sightful, un’azienda specializzata nell’interazione tra uomo e computer, ha appena lanciato il suo primo prodotto, Spacetop, un “laptop di realtà aumentata” senza schermo che proietta le schede su uno schermo virtuale da 100 pollici. Questo innovativo dispositivo è composto da una piattaforma hardware e una tastiera di dimensioni standard e viene fornito con un paio di occhiali NReal su misura.

L’intero hardware di Spacetop è racchiuso all’interno di una tastiera standard che, in accoppiata agli occhiali in realtà aumentata NReal, proietta le schede e l’interfaccia direttamente davanti a ciò che l’utente sta guardando, offrendo un’esperienza immersiva che al tempo stesso garantisce la massima privacy, poiché il tutto resta invisibile agli occhi degli altri.

Specifiche tecniche di Spacetop, il laptop in realtà aumentata

Dal punto di vista delle specifiche, Spacetop è dotato di un chipset Snapdragon 865 abbinato ad una GPU Adreno 650, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con una autonomia in grado di offrire più di 5 ore di utilizzo. A livello di componentistica si pone quindi al livello di alcuni smartphone usciti negli scorsi anni già in grado di supportare gli occhiali AR.

La tastiera, che è il cuore pulsante di tutto l’hardware, è tuttavia più grande di uno smartphone e misura 1,57 pollici di altezza, 10,47 pollici di larghezza e 8,8 pollici di profondità. Il peso è di circa 1,5 kg, simile a quello di molti laptop sul mercato.

Sightful ha in mente un pubblico specifico per Spacetop, ovvero coloro che lavorano da casa o ovunque. Secondo Tamir Berliner, co-fondatore di Sightful, “i laptop sono al centro della nostra vita lavorativa quotidiana, ma la tecnologia non si è evoluta con la mentalità moderna che permette di lavorare ovunque.” Secondo il co-fondatore, inoltre, la realtà aumentata è al momento piena di potenzialità e promesse ma deve ancora trovare il suo posto all’interno della quotidianità.

Per ora, Spacetop è disponibile all’acquisto per sole 1.000 persone previa registrazione attraverso il sito ufficiale. Il prezzo per questo dispositivo innovativo non è ancora stato reso noto dall’azienda, ma promette di portare la realtà aumentata ad un nuovo livello, offrendo agli utenti una nuova esperienza di lavoro e di intrattenimento.