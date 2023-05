Cresce la disponibilità di mountain bike a pedalata assistita e Bezior X1000 è una delle più interessanti sotto questo punto di vista. Il suo design pieghevole ne semplifica il trasporto in auto o sui mezzi pubblici, la doppia sospensione offre il massimo comfort in ogni situazione, sia sulle sconnesse strade urbane che sulle strade bianche, mentre le ruote “fat” garantiscono maneggevolezza e stabilità in ogni situazione.

Bezior X1000 è protagonista di una interessante promozione su Gogobest, store online specializzato nella vendita di e-bike, con magazzini sul territorio europeo. In questo modo i tempi di spedizione sono decisamente ridotti e non ci saranno dazi doganali o costi aggiuntivi al momento del ricevimento del prodotto a casa propria (tra l’altro la spedizione è gratuita, cosa non da poco).

La scheda tecnica è decisamente impressionante a partire dal motore da 1000 watt, sul quale faremo tra poco alcune considerazioni, mentre la batteria da 48V/12,8 Ah riesce a offrire fino a 100 Km di autonomia in modalità assistita. Si tratta ovviamente di un dato variabile in funzione della velocità, del percorso seguito, della pendenza e del peso dell’utilizzatore.

Le ruote da 26 x 4 pollici la identificano come una bici fat tyre, con un migliore comfort in ogni situazione, minori vibrazioni e minori rischi di scivolamento. Lo schermo LCD, dotato di certificazione IP54 per resistere a pioggia e schizzi d’acqua, permette di conoscere il livello della batteria, quello dell’assistenza e numerose altre informazioni.

Per quanto riguarda comfort e sicurezza questa Bezior X1000 non scherza: su entrambe le ruote sono montati dei freni a disco idraulici, con una elevata dissipazione del calore generato in frenata e spazi di arresto decisamente ridotti. Due sono anche gli ammortizzatori, anche in questo caso a olio, per assorbire le asperità del terreno, soprattutto quando deciderete di darle libero sfogo sui terreni sterrati e in mezzo ai boschi.

A differenza della maggior parte delle e-bike, che montano un cambio con singola corona anteriore, Bezior ha scelto di utilizzare una tripla all’anteriore, con un pacco pignoni composto da 9 elementi al posteriore. In questo modo sono disponibili 27 rapporti, rendendo ancora più semplice trovare quello più adatto a ogni situazione, dalla discesa alla salita più dura.

Va detto che il motore da 1.000 watt supera di gran lunga il limite imposto dalla vigente normativa, nonostante la pedalata assistita sia limitata ai 25 Km/h. Sulla bici è presene anche un acceleratore, che le permette di muoversi anche senza pedalare, e questo la rende a tutti gli effetti un motorino elettrico. Questo significa che per circolare sulle strade pubbliche dovrete quantomeno rimuovere o scollegare l’acceleratore, fermo restando il problema della potenza. Per evitare qualsiasi inconveniente è quindi necessario l’utilizzo solo su terreni privati, in caso contrario dovrete andare incontro ad alcune difficoltà burocratiche (omologazione, assicurazione, tassa di circolazione e altro).

L’offerta odierna di Gogobest vi permette di portarvi a casa Bezior X1000 a soli 950 euro utilizzando il coupon F7WQ68 per ottenere uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo standard.

