Eeva è una particolare lavasciuga mobile in quanto può funzionare anche senza essere collegata all’impianto idraulico per il carico e scarico dell’acqua, poiché è munita di pratici serbatoi rimovibili.

Il prodotto può essere comunque collegato all’impianto idraulico, tuttavia è pensato per l’utilizzo in mobilità come ad esempio nel camper, grazie anche alle misure simili a quelle di un cesto per la biancheria (60 cm in larghezza e 107 cm in altezza) e al caricamento superiore.

L’azienda afferma che eeva è in grado di compiere un lavaggio completo con asciugatura automatica in 90 minuti con consumi minimi di acqua ed energia. La capacità di carico è di circa 3,5 kg e un ciclo completo consuma poco più di 9 litri d’acqua e 0,3 kWh di energia elettrica.

La lavasciuga eeva mette a disposizione vari programmi di lavaggio e asciugatura selezionabili tramite l’apposita applicazione per smartphone, oppure tramite il display touch integrato.

Per questo progetto l’azienda ha lanciato una campagna di finanziamento sulla piattaforma Indiegogo dove finora ha raccolto 870.000 euro. Il prezzo di lancio della lavasciuga eeva per i sostenitori è di 899 dollari e le spedizioni sono previste a partire da ottobre 2023 per ora solo negli USA. Ecco il video promozionale del prodotto.

