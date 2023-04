L’Acer Store dà il via ufficiale ad un nuovo Flash Sale Weekend. A partire da oggi e fino al prossimo 1° maggio, alle 12, sarà possibile acquistare un notebook, un PC desktop, un monitor o uno degli accessori Acer beneficiando di uno sconto sul prezzo. In particolare, in occasione di questo week end lungo di promozioni, lo store di Acer mette a disposizione uno sconto del 15% su tutto oltre ad un extra sconto del 5% sui prodotti già scontati. Vediamo i dettagli in merito alla promozione appena lanciata da Acer:

Parte il Flash Sale Weekend dell’Acer Store: tutto il catalogo in sconto

La promozione lanciata dall’Acer Store apre le porte a tante occasioni di risparmio: se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming o di un laptop ultra-portatile o ancora di un Chromebook, di un PC fisso, di un nuovo monitor o di altri accessori e periferiche vi basterà accedere al catalogo dello store di Acer, che trovate linkato qui di seguito, per consultare le offerte disponibili.

Fino alle 12 del 1° maggio, infatti, Acer propone uno sconto del 15% su tutto il catalogo di prodotti disponibili. In aggiunta, sui prodotti già scontati, è possibile applicare nel carrello il codice sconto FLASH5 per ottenere uno sconto extra del 5% sul prezzo mostrato. La promozione si applica anche a ordini multipli, senza alcuna limitazione.

Su tutti i prodotti disponibili sull’Acer Store, inoltre, è disponibile la consegna gratuita (in 1 – 4 giorni lavorativi) oltre alla possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi (pagando con PayPal oppure con Klarna). Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

>> Scopri qui le offerte dell’Acer Store <<