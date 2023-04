In occasione del Salone di Shanghai, il principale costruttore di accumulatori per auto elettriche al mondo CATL, ha presentato una grande novità per il settore, una batteria dalla densità record di 500 Wh/Kg.

Ecco l’innovativa batteria di CATL

L’azienda ha presentato una nuova batteria definita “condensata”, con densità record di 500 Wh/kg; l’obbiettivo nella realizzazione di questa batteria era quello di raggiungere il massimo risultato possibile nel rapporto tra il peso e la quantità di energia immagazzinata.

La nuova batteria è realizzata con elettroliti allo stato condensato (da qui il nome) altamente conduttivi, in grado di creare una struttura a rete autoadattativa che migliora le prestazioni in ogni condizione di utilizzo. A tutto ciò sono stati aggiunti materiali catodici ad altissima densità di energia, anodi innovativi, e inediti separatori.

L’azienda ha così commentato il nuovo traguardo raggiunto con la batteria condensata:

La nostra attività è costantemente animata dalla ricerca di nuovi prodotti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo una roadmap tecnologica tra le più ampie del mondo e abbiamo la forza per trasformare quello che mettiamo a punto in laboratorio in un prodotto commercializzabile.

L’azienda sta già stabilendo contatti non solo con le principali case produttrici di auto elettriche di fascia alta, ma anche con diverse aziende e startup che operano nel settore dell’aviazione; la nuova batteria condensata infatti supera il valore oltre il quale si può pensare di realizzare velivoli elettrici, che era convenzionalmente fissato a 400 Wh/kg, e potrà dunque essere utilizzata anche in questo settore.

