LG rinnova la sua gamma di notebook ultra-leggeri: arriva in Italia, infatti, i nuovi LG Gram 2023 che erano stati presentati dalla casa coreana ad inizio anno, in occasione del CES 2023 di Las Vegas. La gamma LG Gram si rinnova con il debutto dei nuovi Z90RS, Z90R e ZB90R.

Il primo di questi (Z90RS, noto anche come LG Gram Style) è, probabilmente, il modello più interessante e particolare della nuova gamma di notebook LG, introducendo un display OLED tra le specifiche tecniche. Per tutta la gamma, invece, troviamo i processori Intel Core di 13° generazione e, in particolare, il Core i7-1360P e il Core i5-1340P, giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Le differenze tra i singoli modelli di LG non mancano di certo. Ecco i dettagli completi su specifiche e prezzi dei nuovi LG Gram 2023 per l’Italia.

LG Gram Style Z90RS: l’unico con display OLED

Partiamo da LG Gram Style Z90RS. Si tratta del modello top di gamma della nuova famiglia LG Gram ed arriva in Italia in un’unica configurazione, con display OLED da 16 pollici e risoluzione di 3.200 x 2.000 pixel oltre che con refresh rate di 120 Hz e certificazione VESA DisplayHDR 500.

A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore Intel Core i7-1360P che viene supportato da 16 o 32 GB di memoria RAM LPDDR5 e da 1 TB di SSD. Da segnalare anche una tastiera full-size retroilluminata e con il trackpad invisibile rispetto al resto della scocca.

Tra le specifiche troviamo anche una webcam Full HD con Windows Hello, per sblocco e autenticazione, una batteria da 80 Wh e il supporto Wi-Fi E AX211. Da notare anche una buona dotazione di porte (1x USB-A 3.2 Gen 2, 2x USB-C Thunderbolt 4, lettore microSD, jack audio). Il notebook pesa solo 1,252 chilogrammi e arriva sul mercato con colorazione Dynamic White. Il prezzo di lancio per il mercato italiano è 2.099 euro.

Ricordiamo che la serie Style è stata presentata anche in una variante da 14 pollici, sempre con pannello OLED (limitato a 90 Hz però). Questa versione, almeno per il momento, non sarà commercializzata in Italia dove la gamma LG Gram potrà contare sulla sola versione da 16 pollici con display OLED.

LG Gram Z90R: due varianti con prezzi da 1.999 euro

La gamma LG Gram include anche la serie Z90R. In questo caso, ci sono due varianti disponibili:

17Z90R con display da 17 pollici

con display da 16Z90R con display da 16 pollici

Per entrambe le versioni, il pannello è IPS con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) e refresh rate di 60 Hz. Da segnalare la presenza del processore Intel Core i7-1360P che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB o 1 TB di SSD. Buona la dotazione di porte (2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen2x1, HDMI, Micro SD, jack da 3,5 mm).

Anche in questo caso troviamo una webcam Full HD con supporto Windows Hello. La tastiera è retroilluminata e full-size con un ampio touchpad. La batteria presenta una capacità di 80 Wh. Per quanto riguarda il peso, invece, il modello da 17 pollici pesa 1,35 chilogrammi mentre quello da 16 pollici ne pesa 1,19 chilogrammi. Le colorazioni disponibili sono Charcoal Gray (Windows 11 Home) Obsidian Black (Windows 11 Pro).

I prezzi sono:

17Z90R: 2.099 euro

16Z90R: 1.999 euro

LG Gram ZB90R: la serie “economica” della nuova gamma

La serie LG Gram ZB90R è la più “economica” della nuova gamma di notebook LG ed è anche l’unica a poter contare su di una variante da 14 pollici, decisamente interessante considerando il peso ridotto. In questo caso, le versioni disponibili sono tre:

14ZB90R con display da 14 pollici e risoluzione Full HD

con display da e risoluzione Full HD 16ZB90R con display da 16 pollici e risoluzione 2.5K

con display da e risoluzione 2.5K 17ZB90R con display da 17 pollici e risoluzione 2.5K

Tutte e tre le varianti hanno un display a 60 Hz con tecnologia IPS. Per quanto riguarda il processore, invece, il modello da 14 pollici può contare sul processore Intel Core i5-1340P mentre le versioni da 16 e 17 pollici sono disponibili con il più potente processore Intel Core i7-1360P.

Per tutte le versioni della serie ci sono 16 GB di memoria RAM ma di tipo LPDDR4X. Da notare anche 512 GB di SSD e una dotazione di porte completa (2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen2x1, HDMI, Micro SD, jack da 3,5 mm). C’è anche la webcam da 720p oltre al sensore di impronte digitali.

La tastiera è retroilluminata. Sul modello da 14 pollici non c’è il tastierino numerico. Il modello da 14 pollici è dotato di una batteria da 72 Wh e pesa appena 999 grammi. Per i modelli da 16 e 17 pollici, invece, c’è una batteria da 80 Wh con un peso complessivo pari, rispettivamente a 1,19 chilogrammi e 1,350 chilogrammi.

I prezzi per l’Italia sono:

14ZB90R: 1.399 euro

16ZB90R: 1.499 euro

17ZB90R: 1.699 euro

A parità di diagonale, quindi, la serie ZB90R risulta essere più economica di 500 euro per la versione da 16 pollici e di 400 euro per la versione da 17 pollici rispetto alla Z90R. Si tratta di un taglio di prezzo netto ma che viene ampiamente giustificato dai compromessi sulla scheda tecnica dove LG ha lavorato un po’ a risparmio per garantire l’accesso ad una serie più economica per i suoi utenti.

Dove acquistare i nuovi LG Gram 2023

La nuova gamma LG Gram 2023 è disponibile da questa settimana in Italia. Nel corso dei prossimi giorni, quindi, i notebook LG di nuova generazione inizieranno a ritagliarsi il loro spazio sul mercato, all’interno dei listini dei principali rivenditori del Paese. I notebook sono in arrivo anche su Amazon e presso tutti i principali rivenditori online.

Se siete interessati all’ottimo rapporto leggerezza/prestazioni della serie LG Gram, in ogni caso, vi segnaliamo la possibilità di puntare sulla gamma LG Gram 2022. Questi notebook sono ancora disponibili e sono ora in sconto su Amazon (con possibilità di acquisto in 12 rate mensili).

La serie dello scorso anno può contare sul processore Intel Core i7-1260P, molto vicino, in termini di prestazioni ed efficienza rispetto al nuovo i7-1360P. Attualmente, il 16 pollici parte da 1.349 euro mentre il 17 pollici è disponibile a partire da 1.449 euro. Li potete acquistare con questa offerta di Amazon.

