Con le nuove console che puntano sempre più sulla grafica strabiliante, abbandonando la compatibilità con i vecchi titoli che hanno fatto la storia dei videogame, gli appassionati di retro gaming fanno sempre più fatica a trovare dispositivi su cui rivivere le glorie del passato.

Powkiddy RGB 20S risolve questo problema, con la compatibilità con le piattaforme del passato, una grande capacità interna e la possibilità di installare migliaia di titoli, il tutto a un prezzo particolarmente competitivo. La proposta arriva da Cafago, store online che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi e col vantaggio di includere l’IVA nel prezzo di vendita.

Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non pagherete alcun costo aggiuntivo, né dazi doganali né adeguamenti di IVA.

Powkiddy RGB 20S

La console portatile, le cui forme ricordano vagamente quelle di una vecchia gloria come Nintendo Gameboy, dispone di uno schermo da 3,5 pollici con risoluzione di 640 x 480 pixel che permette di giocare anche ai titoli più datati con un’ottima qualità.

Sotto la scocca, disponibile in quattro diverse colorazioni, trova posto una CPU RK3326 con quattro core ARM a 1,.5 GZ, 1 GB di RAM e doppio slot per microSD. Nella confezione di vendita trovate due microSD, una da 16 GB per il sistema operativo e una da 128 GB in grado di contenere fino a 25.000 titoli (sono già presenti oltre 2.500 titoli “di serie”).

Il sistema operativo è basato su Linux e questo permette di utilizzare svariati emulatori. I più importanti sono il MAME, che permette di utilizzare i vecchi giochi che hanno spopolato nelle sale giochi negli anni 80 e 90 del secolo scorso, ma anche quelli delle prime console, come SNK Neo Geo, Gameboy, Nintendo, SuperNintendo, Nintendo 64, Sony Playstation e molte altre.

Le dimensioni decisamente compatte (120 x 83 x 21 millimetri) permettono di avere sempre la console in tasca e giocare ovunque. La batteria da 3.500 mAh offre un’ottima autonomia e con una ricarica di appena un’ora, attraverso il connettore USB Type-C, è possibile giocare per ben 4 ore, davvero niente male.

Ricca la dotazione di pulsanti: due stick analogici, un controller a croce, sette pulsanti frontali e ben quattro trigger posteriori, tutto ampiamente personalizzabile tramite interfaccia, così da sfruttare al meglio i controlli in ogni gioco.

Tutto questo è in offerta su Cafago a soli 95,79 euro, prezzo che come abbiamo detto in precedenza incluse IVA e spese di spedizione. Affrettatevi ad approfittare della promozione utilizzando il link sottostante, perché i pezzi a disposizione sono limitati.

Acquista Powkiddy RGB 20S su Cafago

