A poco più di un anno dall’arrivo sul mercato del primo set LEGO dedicato a Sonic The Hedgehog (qui la nostra recensione), uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi, la compagnia danese e SEGA annunciano una nuova collaborazione, pronta a fare la gioia dei fan del riccio blu.

Se nel primo set in commercio abbiamo visto solo Sonic e il suo acerrimo nemico, il Dr Eggman, nella nuova collezione, composta al momento da quattro set, troveremo anche Tails e Amy, così da ricreare alcuni dei livelli più rappresentativi dell’universo di Sonic.

Quattro nuovi set LEGO Sonic

I quattro nuovi set, che saranno in commercio a partire dal prossimo primo agosto, sono nati dalla collaborazione diretta tra il Gruppo LEGO e SEGA. Ricordiamo invece che il set attualmente in commercio appartiene alla linea Ideas ed è nato grazie alla fantasia di un fan che ha visto trasformarsi in set ufficiale la propria creazione.

Le nuove creazioni sono caratterizzate da diverse misure e complessità, così da offrire un livello di sfida sempre diverso, con elementi modulari che permettono di creare nuovi livelli attraverso cui far sfrecciare Sonic nel tentativo di trarre in salvo i suoi amici. I vari set infatti possono essere combinati tra di loro per offrire una quantità di alternative virtualmente infinita, così come il divertimento.

Ivo Gerscovich, Chief Business & Brand Officer di SEGA America, ha così commentato la nuova collaborazione con il Gruppo LEGO:

“In SEGA, ci impegniamo a creare in collaborazione con i nostri partner, esperienze straordinarie che i fan possono apprezzare anche negli anni a venire. Il Gruppo LEGO è il partner perfetto per realizzare storie appassionanti, con ambientazioni e personaggi iconici provenienti dall’universo Sonic, pronte a prendere vita nelle case di tutti gli appassionati del mondo. Grazie a questa collaborazione basata sulla creatività, i fan di Sonic di ogni generazione possono liberare la propria immaginazione per dare vita alle scene del videogioco preferite. Non vediamo l’ora di vedere le loro incredibili creazioni!”

I nuovi accessori di gioco sono davvero numerosi, dalla console del DJ all’aereo Tornado, senza scordare rampe, trampolini e tantissimo altro, per stimolare la fantasia di grandi e piccini. Frédéric Roland Andre, Designer del Gruppo LEGO che ha seguito la realizzazione dei nuovi set, non nasconde il proprio orgoglio per le novità introdotte, pensate per rendere al massimo l’idea di velocità insita nel personaggio di Sonic.

“È qualcosa di assolutamente nuovo! Questi set offrono la possibilità di vivere un’esperienza di costruzione nuova e ricca di azione. Sono particolarmente orgoglioso della Speed Sphere, perché è stata una bella sfida capire come far accelerare Sonic e interagire con ogni percorso. Sonic è noto per la sua velocità e per il modo in cui corre e salta attraverso i percorsi: le nostre creazioni non potevano essere statiche, per questo li abbiamo resi il più possibile ricchi di azione”

Vediamo allora quali sono i nomi dei set, la loro composizione e il prezzo al pubblico.

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità di Sonic (76990), è composto da 272 pezzi e include la minifigure di Sonic, il Moto bug Badnik e Flick, insieme a numerosi accessori. Sarà in vendita a 29,99 euro.

Previous Next Fullscreen

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991) invece è realizzato con 376 pezzi e include 4 personaggi: Sonic, Tails, Clucky e Buzz Bomber, oltre a parecchi accessori. Sarà in vendita a 42,99 euro.

Previous Next Fullscreen

LEGO Sonic the Hedgehog L’isola del soccorso animale di Amy (76992) è composto da 388 pezzi e comprende ben 6 personaggi: Amy Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky e verrà venduto a 52,99 euro.

Previous Next Fullscreen

Infine ecco il set più grande, LEGO Sonic the Hedgehog Sfida del Giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994) con 802 pezzi e ben 9 personaggi: Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, oltre a Badniks Chopper e Newtron e molti accessori per il gioco di ruolo. Sarà in vendita a 104.99 euro.

Previous Next Fullscreen

Come detto in precedenza tutti e quattro i set saranno disponibili su LEGO.com, nei LEGO store e nei migliori negozi di giocattoli a partire del primo agosto. Vi ricordiamo inoltre che è sempre disponibile il set Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone in vendita a 79,99 euro su LEGO.com.