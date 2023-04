Sembra non conoscere rallentamento alcuno il Gruppo LEGO che oggi ha presentato un nuovo set della linea Technic, dedicato ai più grandi ma amato anche dai più piccoli per la qualità delle realizzazioni. Si chiama LEGO TECHNIC PEUGEOT 9X8 ed è dedicato alla straordinaria hypercar ibrida che il prossimo 10 e 11 giugno prenderà parte alla leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Hypercar pioneristica riprodotta alla perfezione

Un simile gioiello della tecnologia, dotato di trasmissione elettrica a 7 velocità, propulsione ibrida a basse emissioni, sospensioni evolute e portiere inconfondibili, meritava un set di qualità e gli ingegnerei della compagnia danese hanno utilizzato ben 1.775 pezzi per riprodurla in maniera strepitosa.

La riproduzione, in scala 1:10, riprende la silhouette dell’hypercar, comprese le iconiche luci che contraddistinguono la livrea. La new entry della storica linea LEGO Technic non sfigura di fronte ad altre realizzazioni simili, misura infatti 50 centimetri di lunghezza, 22 di larghezza e 13 di altezza, così da poter sfoggiare un numero impressionante di dettagli.

La nuova hypercar francese si differenzia da numerose rivali che si affidano a un enorme alettone per rimanere incollate all’asfalto, sfruttando invece l’effetto suolo che abbiamo ritrovato anche in Formula 1 dallo scorso anno. Per realizzare questo modellino, presentato in Portogallo in occasione della prima gara del World Endurance Championship, è stata necessaria una stretta collaborazione tra Peugeot e LEGO, tanto che c’è voluto più di un anno per portarlo a termine.

Kasper René Hansen, designer del Gruppo LEGO, ha dichiarato a questo proposito:

““I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era di corse e ingegneria ibrida. Ricreare le forme e i dettagli di un’auto così elegante utilizzando gli elementi LEGO Technic non è stata un’impresa facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il team Peugeot TotalEnergies su questo progetto. Sono orgoglioso che, insieme, siamo riusciti a costruire l’hypercar in versione LEGO Technic.“

Dal canto suo Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di PEUGEOT Sport, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra team tecnici e designer:

““La nostra collaborazione con il Gruppo LEGO è iniziata nel gennaio 2022, 5 mesi prima del reveal della PEUGEOT 9X8. Ci è voluto un anno per sviluppare l’intero progetto con i team tecnici e di design, permettendoci di trasferire tutti i dettagli tecnologici della PEUGEOT 9X8 sul modello LEGO Technic. Per entrambi i marchi era molto importante creare un modello il più realistico possibile. PEUGEOT, Peugeot Sport e i team LEGO hanno effettuato numerose riunioni sullo sviluppo delle sospensioni e dei sistemi ibridi, che non possono essere replicati solamente dall’osservazione delle foto. Ringraziamo il Gruppo LEGO per questo progetto. Siamo molto orgogliosi e colpiti dal risultato finale, che è più di quanto avessimo potuto immaginare.“

LEGO Technic PEUGEOT 9X8 Le Mans Hybris Hypercar (questo il nome completo del set che riporta il numero 42156) sarà in vendita a partire dal primo maggio su LEGO.com, nei negozi LEGO e presso i migliori negozi di giocattoli al prezzo di 199,99 euro.