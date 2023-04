Virgin Fibra lancia una nuova offerta flash: per i nuovi clienti che attivano l’offerta fibra ottica dell’operatore, infatti, ci sarà un bonus aggiuntivo, il Wi-Fi Extender ZTE. L’offerta è una limited edition in quanto sarà accessibile esclusivamente ai primi 100 clienti che attiveranno un nuovo abbonamento con l’operatore e che potranno beneficiare anche dello sconto sul canone dell’abbonamento. Ecco i dettagli completi della promozione e come fare ad attivarla in pochi passaggi:

Virgin Fibra: la nuova promo flash include il Wi-Fi Extender ZTE in regalo

Per i primi 100 clienti che, a partire da oggi 8 aprile, richiederanno l’attivazione di Virgin Fibra Pura, l’offerta per la connessione Internet casa di Virgin Fibra, ci sarà in regalo il Wi-Fi Extender ZTE. Il dispositivo, che consente di migliorare la copertura della rete Wi-Fi in casa, rappresenta un’aggiunta all’offerta già proposta in precedenza dall’operatore.

Con Virgin Fibra Pura è possibile sfruttare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. L’offerta è disponibile esclusivamente tramite rete in fibra FTTH. Non è possibile, infatti, ripiegare sulla fibra mista rame FTTC o sull’ADSL per quanto riguarda la tecnologia di connessione.

L’offerta di Virgin Fibra presenta un costo di 24,49 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,49 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza per il cliente che è sempre libero (anche prima della fine dei 18 mesi della promozione) di richiedere la disdetta del contratto, senza costi di uscita.

Virgin Fibra Pura presenta un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum ed include il Modem Wi-Fi 6 in modo gratuito a cui, per i primi 100 clienti che attivano l’abbonamento da oggi 8 aprile, si aggiunge il Wi-Fi Extender ZTE che va a completare una promozione già molto vantaggiosa.

Per attivare l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di Virgin Fibra, disponibile al link qui di sotto.

>> Verifica la copertura e attiva Virgin Fibra Pura <<