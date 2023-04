Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.7.0.70.

Le novità della versione 23.7.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

Il team di sviluppatori di WhatsApp ha in programma ulteriori modifiche per le community e in particolare sta migliorando la leggibilità delle conversazioni nel gruppo annunci della community per alcuni beta tester.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il fumetto del messaggio ha un aspetto diverso nel gruppo degli annunci della community, in quanto andrà ad occupare l’intera larghezza dello schermo e l’icona del profilo sarà visibile all’interno del fumetto.

Grazie a questo nuovo design, la leggibilità dei messaggi dovrebbe migliorare in modo deciso: con i fumetti a tutta larghezza, infatti, gli utenti avranno la possibilità di leggere i messaggi più facilmente, in quanto il testo verrà visualizzato su una riga più ampia.

Inoltre, essendo i gruppi di annunci della community le uniche conversazioni con questo tipo di interfaccia, saranno più facili da distinguere dalle altre chat.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa dal team di sviluppatori di WhatsApp a disposizione di tutti gli utenti (è in fase di lavorazione anche per l’app Android).

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo oramai da molto tempo è al completo mentre la versione stabile più recente dell’app di messaggistica può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

