Nelle ultime ore è emersa in rete una vicenda potenzialmente lesiva per l’immagine di Google, quantomeno dal punto di vista degli sforzi profusi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale Bard.

La soluzione presentata da Google non ha fatto grandi figure rispetto alla concorrenza e, complice forse anche il ritardo nella presentazione rispetto ai principali competitor, non ha suscitato il clamore e l’interesse presumibilmente preventivato dall’azienda.

Ora stando a quanto riporta The Information, sembra che Google stia chiedendo l’aiuto di DeepMind per migliorare il proprio chatbot AI, ma pare anche che l’azienda abbia utilizzato i dati di ChatGPT per addestrare Bard.

Google nega di aver utilizzato i dati di ChatGPT per addestrare Bard

Stando a quanto riportato dunque, sembra che Google abbia utilizzato i dati presenti su un sito web chiamato ShareGPT (dati del chatbot ChatGPT di OpenAI) per addestrare il proprio modello di intelligenza artificiale.

Tali indiscrezioni provengono da un ex ricercatore di intelligenza artificiale di Google, Jacob Devlin che, a suo dire, avrebbe fatto presente all’azienda che tale pratica avrebbe violato i termini di servizio di OpenAI.

In seguito l’ingegnere, non trovando riscontro da parte della società, nonostante avesse fatto anche presente che tale pratica avrebbe portato ad una visibile somiglianza nelle risposte fornite da Bard, ha lasciato Google per unirsi al rivale OpenAI.

Google dal canto suo ha negato fermamente le accuse, dichiarando ai colleghi di The Verge che “Bard non è addestrato su alcun dato da ShareGPT o ChatGPT”; secondo altre indiscrezioni, l’azienda avrebbe smesso di utilizzare i dati sopra citati dopo il licenziamento dell’ingegnere.

A prescindere dal fatto che Google abbia realmente utilizzato tali dati per addestrare Bard, è interessante notare l’ipotetico ingresso in gioco di DeepMind, che potrebbe risollevare le sorti del chatbot AI di Big G.

