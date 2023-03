Gli aspirapolvere robot sono diventati ormai uno dei dispositivi della smart home più richiesti e utilizzati anche dagli italiani, che ne apprezzano la validità per velocizzare e semplificare le pulizie domestiche. Mentre i produttori si stanno concentrando sempre più su prodotti di fascia alta, con basi di svuotamento, riempimento dei serbatoi dell’acqua, ci sono ancora numerosi utenti che si stanno avvicinando a questo mondo per la prima volta e non vogliono spendere cifre importanti.

Ecco allora che la segnalazione odierna, grazie allo store online Cafago, giunge a proposito: si tratta di un aspirapolvere robot prodotto da Xiaomi, dotato di sistema di navigazione laser, mappatura automatica e numerose funzioni evolute. L’ideale insomma per iniziare col piede giusto, senza partire con modelli economici ma già obsoleti.

Xiaomi MIJIA Mi Robot Vacuum Mop 3C

Xiaomi ha una lunga tradizione nella produzione di robot aspirapolvere dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Anche questo Xiaomi MIJIA Mi Robot Vacuum Mop 3C rispetta questa tradizione, offrendo una scheda tecnica di tutto rispetto a fronte di un prezzo di vendita davvero interessante, inferiore anche a molti concorrenti dalle prestazioni nettamente inferiori.

Il punto di forza è il sistema di navigazione LDS a laser di nuova generazione, che permette di ottenere rapidamente una mappa della propria abitazione, anche su più livelli. Grazie alla companion app Xiaomi Home è possibile scegliere la sequenza di pulizia delle stanze, una funzione assente in molti modelli più costosi, mentre con il panno in microfibra, che viene mantenuto bagnato in maniera intelligente, è possibile migliorare ulteriormente il livello di pulizia.

È possibile creare delle barriere virtuali, escludere delle zone dall’aspirazione o dal lavaggio, pianificare le pulizie così da ritrovare la casa pulita al termine della giornata lavorativa anche per abitazioni molto grandi. La batteria da 2.600 mAh permette di coprire oltre 100 metri quadri e nel caso la batteria dovesse esaurirsi il robot tornerà alla base, si caricherà e riprenderà a pulire da dove si era interrotto.

Tutto questo a un prezzo davvero molto vantaggioso, appena 191,99 euro. La cifra include le spese di spedizione dal magazzino in Germania, con consegna rapida, e l’IVA, quindi non sarà necessario pagare alcun costo aggiuntivo all’arrivo della merce nel nostro Paese. A seguire trovate il link per l’acquisto su Cafago.

Acquista Xiaomi MIJIA Mi Robot Vacuum-Mop 3C su Cafago

Informazione Pubblicitaria