Anker propone in Italia la nuova generazione di cuffie Liberty true wireless: si chiamano Soundcore Liberty 4 e sono le prime cuffie “stick” del marchio, con doppi altoparlanti in un’architettura coassiale. Scopriamole insieme, dando un’occhiata a caratteristiche, funzionalità e prezzo di vendita.

Ecco le Anker Soundcore Liberty 4 con audio spaziale

Arrivano in Italia le Soundcore Liberty 4 di Anker, cuffie true wireless con sistema acustico coassiale ACAA 3.0, Hi-Res Audio Wireless, audio spaziale a 360° con modalità musica e film, sistema CloudComfort per un maggiore comfort, cancellazione attiva del rumore personalizzata con HearID e nuovo sensore per la misurazione della frequenza cardiaca attraverso la companion app. L’audio spaziale è disponibile per la prima volta a bordo di cuffie della gamma, così come l’apposito sensore in grado di tenere traccia della frequenza cardiaca durante l’ascolto, anche durante l’allenamento.

Il giroscopio integrato e l’algoritmo dell’audio spaziale sono in grado di monitorare i movimenti della testa per tenere l’utente sempre al centro, per un’esperienza più coinvolgente a 360 gradi. La tecnologia Soundcore è inoltre in grado di analizzare le orecchie dell’utente e il modo in cui si ascolta, andando a creare un profilo audio personalizzato su misura. Per godersi tutte le funzionalità è necessario scaricare l’app Soundcore, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store.

A livello di autonomia, le cuffie possono arrivare fino a 9 ore di riproduzione con una singola ricarica o fino a un totale di 28 ore considerando i mAh a disposizione nella custodia (bastano 15 minuti per 3 ore di ascolto); naturalmente le ore scendono con l’utilizzo della cancellazione attiva del rumore (rispettivamente a 7 e 24 ore) e dell’audio spaziale (rispettivamente a 5 e 15 ore).

Le cuffie Anker Soundcore Liberty 4 sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato di 149,99 euro nelle colorazioni Nero e Bianco. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui in basso.

Acquista Anker Soundcore Liberty 4

Leggi anche: Migliori cuffie in-ear di marzo 2023, ecco i nostri consigli