Con la bella stagione ormai alle porte è tempo di pensare alla propria attrezzatura, sfruttando le tante promozioni in corso in queste settimane. Se state cercando una nuova e-bike, per affrontare in modo diverso i percorsi usuali o per scoprire nuove sfide da superare grazie all’aiuto del motore elettrico, oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro.

È proposta da Gogobest, negozio online specializzato in e-bike, che propone una vasta gamma di modelli adatti a varie esigenze. In particolare vi segnaliamo BEZIOR X500 Pro, una mountain bike elettrica dotata di sospensione anteriore e posteriore, ideale quindi anche per i percorsi più accidentati e per i single-track più impegnativi.

BEZIOR X500 Pro

Già a un primo sguardo si può notare la vocazione offroad di BEZIOR X500 Pro, una bici realizzata in lega di alluminio per contenere il peso senza per questo perdere in solidità. Grazie al motore brushless da 500 watt è possibile superare pendenze massime di 30 gradi, più che sufficiente quindi per affrontare in tutta tranquillità salite impegnative. Buona parte del merito di queste prestazioni è legata alla presenza di ingranaggi a stella che amplificano la coppia e migliorano l’efficienza della conversione energetica, che permette di aumentare la velocità.

La batteria al litio di tipo 18650 da 48V e 10,4 Ah offre un’autonomia massima di 100 Km in modalità assistita e di circa 45 Km in modalità completamente elettrica, anche se i dati sono ovviamente legati al peso dell’utente e al tipo di percorso affrontato. Lo schermo da 5 pollici, con certificazione IP54 per resistere ad acqua e polvere, permette di avere sempre sotto controllo l’autonomia residua e il rapporto inserito, e gli pneumatici da 26 x 1,95 pollici assicurano un ottimo grip su qualsiasi terreno e una manovrabilità eccellente.

Previous Next Fullscreen

Per garantire il massimo comfort su ogni terreno, in particolare su quelli sconnessi, sono presenti due ammortizzatori a olio, che permettono di assorbire le asperità e di avere sempre un ottimo controllo del mezzo. I freni a disco meccanici, con una particolare conformazione che aumenta la dissipazione del calore generato in frenata, offrono spazi di arresto ridotti. Azionando i freni viene inoltre disattivata qualsiasi forma di assistenza alla pedalata, molto utile nelle frenate di emergenza.

È possibile ripiegare la bici per ridurre gli ingombri e semplificarne il trasporto in auto, sui mezzi pubblici o per occupare poco spazio in garage. Il cambio Shimano a 7 velocità offre rapporti adeguati a ogni situazione, dalle lunghe pianure alle ripide salite, così da permettere di trovare sempre il giusto ritmo di pedalata.

Tutto questo viene proposto da Gogobest a un prezzo decisamente interessante. Il prezzo di listino è infatti di 1.399 euro che viene scontato a 899 euro, davvero ottimo visto il mezzo proposto. E utilizzando il codice F7WQ68 potrete ottenere un ulteriore sconto del 5%, davvero niente male. A seguire il link per l’acquisto e per ottenere ulteriori dettagli su BEZIOR X500 Pro.

Acquista BEZIOR X500 Pro su Gogobest

Informazione Pubblicitaria