Xiaomi ha lanciato il nuovo ventilatore a torre Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 che offre varie funzionalità smart a un prezzo economico e inoltre consuma poca energia. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzo del prodotto.

Caratteristiche del ventilatore Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2

Il nuovo prodotto per la smart home di Xiaomi è in grado di ventilare fino a una distanza di 0,6 m con un angolo che può arrivare a 150 gradi.

Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 produce un vento morbido e delicato e può espellere fino a 494 metri cubi di aria l’ora in tre diverse modalità: vento naturale, soffio diretto e vento leggero.

Il ventilatore è controllabile tramite i pulsanti sul corpo del dispositivo e tramite l’app Mijia che consente un utilizzo smart del prodotto. Gli utenti possono ad esempio personalizzare il periodo e la modalità del ciclo di ventilazione e impostare una delle 100 velocità tramite l’app che funge anche da telecomando e timer e permette il controllo vocale tramite l’assistente virtuale Xiao AI.

Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 utilizza un motore a conversione di frequenza CC progettato per consumare meno energia. L’azienda dichiara che il consumo energetico del dispositivo è di soli 1,5 W e che il suo funzionamento alla massima potenza per cinque giorni richiede solo 1 kWh.

Nel complesso Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 può essere un’ottima scelta per chi è in cerca di un ventilatore a torre elegante, potente e parco per quanto riguarda i consumi energetici.

Dispoinbilità e prezzo del ventilatore Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2

Il ventilatore Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 di Xiaomi debutta oggi in Cina al prezzo di lancio di 319 yuan, corrispondenti a circa 43 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

