Se viaggiate molto e vi piace avere dei video da poter condividere con gli amici, o se praticate sport adrenalinici, non potete non avere una action camera di qualità come Insta360 X3, un dispositivo da tenere sempre in tasca, viste le dimensioni compatte e utilizzabile praticamente ovunque.

Insta360 X3, action camera versatile

Come da tradizione del brand, anche Insta360 X3 è una action camera capace di registrare video e foto a 360 gradi con una risoluzione decisamente elevata. Le immagini possono infatti arrivare a 72 megapixel (11968 x 5984 pixel) mentre i video possono essere registrati alla risoluzione massima di 5,7K (5760 x 2280 pixel) fino a 30 frame al secondo o in 4K (3840 x 1920 pixel) fino a 60 frame al secondo.

È inoltre possibile registrare video ultra grandangolari (fino a 170 gradi) utilizzando un singolo sensore, con una risoluzione massima che in questo caso sarà limitata a 2,7K. La modalità Active HDR permette di vedere dettagli che solitamente si perderebbero nell’ombra mentre la stabilizzazione raggiunge livelli di eccellenza assoluta con la funzione Horizon lock, che livella automaticamente l’orizzonte per video più realistici e stabilizzati.

Acquistando a parte lo stick invisibile potrete poi realizzare delle riprese dall’alto, cancellando lo stick in post produzione, per dei filmati unici e coinvolgenti. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare Insta360 X3 anche sott’acqua, vista la sua capacità di registrare video a 360 gradi a una profondità massima di 50 metri, ottima per chi ama fare sub o snorkeling.

La batteria offre oltre 80 minuti di autonomia, niente male se si considerano le dimensioni estremamente contenute: 114 x 46 x 33,1 millimetri per un peso di appena 180 grammi, perfetta dunque per stare in qualsiasi tasca. Ottima la connettività che include il WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e USB Type-C, con la possibilità di effettuare una connessione diretta con i dispositivi Android (non funziona invece con quelli iOS).

Grazie alla promozione di Cafago, store online che spedisce anche in Italia, potete acquistare Insta360 X3 a soli 446,39 euro, con un risparmio del 22% sul prezzo standard. L’offerta è limitata a poche unità quindi vi conviene affrettarvi utilizzando il link sottostante. Il prezzo include IVA e spese di spedizione dalla Germania.

