Gli sforzi di Google per rendere ChromeOS un sistema operativo migliore passano anche dalle piccole aggiunte, quelle funzionalità che, senza stravolgere l’esperienza d’uso, aggiungono però qualche piccola comodità in più, facendo risparmiare un po’ di tempo agli utenti nelle loro operazioni quotidiane.

È il caso delle funzionalità che guardiamo oggi, si tratta di piccole aggiunte all’attuale esperienza d’uso, ma che potrebbero far felici diversi utenti.

La prima è una funzione molto simile a qualcosa di già presente nel sistema operativo dei Chromebook, il Tote consente già infatti di trascinare un’immagine presente al suo interno, per riposizionarla sul browser, nel file manager o in applicazioni supportate.

Presto una funzionalità simile verrà attivata anche per il menù delle notifiche, permettendo agli utenti di trascinare le immagini appena salvate o gli screenshot appena acquisiti, posizionandoli in altre applicazioni.

FIRST LOOK:You will soon have the functionality to Drag & Drop Images from your notification to any Website/App. This includes Files you have downloaded or screenshotted as in the example below. pic.twitter.com/J2GqnwAQSA

— C2 Productions ✌️ (@cr_c2cv) February 27, 2023