Dopo aver avuto un periodo d’oro tra la fine degli anni novanta e i primi anni 2000, le console portatili sono rapidamente passate di moda e resta la sola Nintendo a proporre qualcosa di portatile. Gli appassionati di videogiochi, in particolare quelli che guardano con nostalgia ai giochi degli anni 80, non potranno che gioire di fronte alla soluzione che vi segnaliamo oggi.

Retro Game console

La proposta arriva ancora una volta da Cafago, store online cinese che spedisce senza costi aggiuntivi anche nel nostro Paese e che si sta specializzando in soluzione dedicate al retro gaming. In questo caso siamo di fronte a una console decisamente compatta, che ai più esperti ricorderà i vecchi “scacciapensieri” per le sue dimensioni. Misura infatti 135 x 60 x 25 millimetri e pesa appena 69 grammi.

È alimentata da tre batterie ministilo (AAA) ed è dotata di uno schermo LCD a colori da 2.2 pollici, piccolo ma sufficiente per godersi al meglio i tanti giochi presenti. Nella memoria interna ne trovate ben 200, un’ampia selezione dei migliori classici a 16 bit che sapranno regalarvi tantissime ore di divertimento.

Previous Next Fullscreen

Sul lato sinistro abbiamo i quattro tasti direzionali mentre su quello destro i due tasti azione per controllare i giochi. Troviamo inoltre il tasto di accensione, il controllo del volume e il reset, massima semplicità per un grande divertimento.

Un piccolo dispositivo che trova facilmente posto in tasca, ideale per passare qualche minuto di svago in treno o metropolitana, ma anche per rilassarsi in pausa pranzo e per staccare dalla routine quotidiana. Il prezzo poi è strepitoso: appena 14,99 euro, così basso da risultare imperdibile.

Considerate che il prezzo include le spese di spedizione e l’IVA, quindi non dovrete preoccuparvi dei dazi doganali o di altri costi accessori all’arrivo della merce nel nostro Paese. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Retro Game Handheld console su Cafago

Informazione Pubblicitaria