Tra i produttori di action camera più conosciuti e amati troviamo sicuramente Insta360 che pur essendo arrivata in tempi relativamente recenti ha saputo crearsi una schiera di appassionati grazie anche a una serie di prodotti di elevata qualità, Tra questi vale sicuramente la pena di segnalare Insta360 One X2, capace di effettuare riprese a 360 gradi e di mostrare quanto registrato sul piccolo schermo LCD circolare.

Insta360 One X2 in offerta su Cafago

Lo store online Cafago ci propone oggi una imperdibile offerta su questa action camera che verrà spedita dai magazzini europei, con il grosso vantaggio di tempi di consegna particolarmente ridotti. One X2 è indubbiamente uno dei modelli più interessanti del brand, con la sua capacità di registrare video, oltre che a 360 gradi, anche con una risoluzione 5,7K a 30 frame al secondo con le lenti ultra grandangolari e di scattare foto alla risoluzione massima di 6080 x 3040 pixel, con un particolare fattore di forma 2:1.

Decisamente buona l’autonomia grazie a una batteria da 1.630 mAh che può essere rimossa e sostituita con una batteria di riserva per aumentare in maniera significativa il tempo di utilizzo. Per realizzare riprese uniche nel proprio genere è possibile utilizzare lo stick invisibile, da acquistare separatamente, che verrà rimosso in fase di registrazione.

Molto importante la possibilità di utilizzare Insta360 One X2 anche per registrazioni subacquee, grazie alla certificazione che le permette di funzionare a una profondità massima di 10 metri, mentre l’attacco da 1/4 di pollice la rende installabile su qualsiasi supporto universale (treppiedi, cavalletto, drone) per una gamma di utilizzo decisamente molto ampia.

I dati registrati possono essere caricati immediatamente sul proprio smartphone tramite WiFi e grazie alla companion app è possibile editarli immediatamente, pronti quindi per essere condivisi sui social network o per essere salvati sul computer di casa. Nella confezione di vendita trovate, oltre alla action camera e al cavo di ricarica, anche una custodia protettiva per il trasporto, così da non danneggiare lenti e case quanto la portate in giro.

Insta360 One X2 è decisamente compatta, appena 113 x 46,2 x 29,8 millimetri con un peso di 149 grammi, semplice quindi da portare in tasca, nella giacca o in un qualsiasi zainetto, senza che debba mai risultare ingombrante e, soprattutto, sempre pronta all’uso.

Grazie all’offerta lampo, limitata a poche unità, potete portarvi a casa Insta360 One X2 a soli 326,29 euro su Cafago, con spedizione gratuita dai magazzini europei.

