La famiglia 600 di Sennheiser ha fatto spazio nella giornata di ieri a un nuovo paio di cuffie di fascia particolarmente elevata. Si chiamano Sennheiser HD 660S2 e sono un prodotto espressamente dedicato agli audiofili, tanto per il costo, quanto per la tecnologia che integrano e l’esperienza d’ascolto che promettono. Da noi saranno acquistabili dal 21 febbraio; c’è tempo per scoprirne i dettagli e le principali peculiarità.

Le Sennheiser HD 660S2 nei dettagli

Partiamo col dire che nella famiglia attuale di cuffie di Sennheiser c’è un solo modello più costoso, HD 800 S, dal quale tuttavia si discostano molto posizionandosi su un gradino decisamente inferiore, sia per caratteristiche che per prezzo. Ma le Sennheiser HD 660S2 sono senza dubbio un paio di cuffie over ear dedicate agli audiofili, a chi cerca i dettagli nell’ascolto e principalmente una fedeltà audio di primo livello.

Le nostre nuove Sennheiser HD 660S2 offrono agli ascoltatori quello che cercavano dai modelli precedenti. Fedeltà e potenza come nessun’altro e una nuova sensibilità che tocca tutte le frequenze, caratteristiche che apprezzeranno gli utenti che desiderano ascoltare dettagli mai percepiti prima, specialmente nelle basse frequenze.

Chi parla è Jermo Koehnke, il manager di prodotto del reparto Sennheiser Audiophile, parole utili soprattutto a collocare queste nuove cuffie, che per l’appunto si fanno apprezzare soprattutto da chi apprezza maggiormente l’estremità inferiore dello spettro delle frequenze. Le HD 660S2 promettono bassi caldi ed estesi (bassi secondari estesi, raddoppiando la pressione sonora alle frequenze più basse) e alti morbidi, setosi per un suono naturale e avvolgente (stando a quanto dichiarato, visto che non le abbiamo provate, per inciso).

Le Sennheiser HD 660S2 possono contare su un sistema di magneti ventilati che permette di ridurre al minimo la distorsione, su una bobina mobile in alluminio con impedenza di 300 ohm e di auricolari morbidi che, assieme al design aperto, sono rilevanti in termini di comfort.

Ma passiamo alle specifiche tecniche. Sono dotate di traduttori dinamici da 38 mm che promettono una gamma di frequenze che fa da 8 a 41.500 Hz, e un livello di pressione SPL di 104 dB (1 kHz, 1 Vrms). Il THD (total harmonic distorsion) è invece di <0.04% (1 kHz, 100 dB).

Per quanto riguarda poi i cavi, viene fornito con due cavi staccabili da 1,8 metri che terminano con un jack stereo da 6,3 mm con connettore bilanciato da 4,4 mm. Incluso anche l’adattatore da 6,3 mm allo standard 3,5 mm per utilizzarle con i dispositivi più diffusi. Il peso delle Sennheiser HD 660S2 è di 260 grammi.

Prezzo e disponibilità in Italia delle Sennheiser HD 660S2

Sennheiser le ha annunciate nelle scorse ore, ma sul mercato italiano arriveranno il 21 febbraio 2023. È tuttavia possibile ordinare le Sennheiser HD 660S2 già da ora, al prezzo di 599 euro. Per ora l’unica sede per poter effettuare i preordini è il sito web del produttore, ma non escludiamo siano presto disponibili anche su Amazon.

