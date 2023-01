I produttori di auto sportive non vogliono rinunciare al ruggito dei loro potenti veicoli a combustione, quindi stanno studiando delle soluzioni per offrire questa parte importante dell’esperienza di guida anche sulle loro future supercar elettriche.

Invece di riprodurre l’audio simulato attraverso un altoparlante come BMW, la casa del cavallino rampante punterebbe a offrire il suono genuino della Ferrari elettrica opportunamente amplificato.

Un brevetto Ferrari individuato da CarBuzz presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) descrive un sistema che sembra abbastanza simile allo scarico con camera Fratzonic in mostra sulla Dodge Charger Daytona SRT EV.

Secondo Dodge questo sistema è in grado di generare fino a 126 decibel di rumore, come i V8 della casa automobilistica, con il suono che cambia in base alla posizione dell’acceleratore, alla velocità e altri fattori che entrano in gioco.

La soluzione impiega un altoparlante e diverse camere di risonanza per ottenere un suono realistico che viene espulso da una presa piatta simile a una tromba che copre quasi l’intera larghezza del paraurti posteriore generando un rombo simile a quello di una muscle car a combustione.

Ferrari punterebbe su una propria versione dello scarico Fratzonic EV di Dodge

La Ferrari punterebbe a migliorare la soluzione di Dodge utilizzando un risonatore posto vicino alla scatola della trasmissione del veicolo elettrico per fare in modo che il suono diventi più simile a quello di un’auto con motore tradizionale.

Apparentemente sembrerebbe una soluzione in grado di fornire un suono quantomeno puro rispetto a riprodurre suoni fasulli come BMW.

In ogni caso Ferrari non ha intenzione di implementare questa soluzione per nessuno dei suoi attuali modelli elettrificati, ma potrebbe debuttare sulla prima Ferrari completamente elettrica che dovrebbe essere presentata nel 2025.

